Utair оставила пассажиров без обеда и отеля во время 15-часовой задержки

Utair заплатит штраф за то, что во время задержки рейса не предоставила пассажирам питание, отель и место для хранения багажа. На нарушение прав туристов обратила внимание Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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В марте из-за технических проблем рейс из Новосибирска в Сургут вылетел на 15 часов позже запланированного времени. По закону авиакомпания должна была предоставить пассажирам горячее питание, размещение в гостинице и трансфер до нее. Туристы этих услуг не получили.

Прокуратура отреагировала на нарушение и провела проверку. В результате перевозчика привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. Его оштрафовали на 35 тыс. руб.

Utair не впервые попадает в поле зрения регуляторов. В феврале авиакомпания получила предупреждение от ФАС за спам-рассылки. В прошлом году перевозчика обязали выплатить стоимость сгоревшего тура в Таиланд туристам, которые не поместились в самолет. Также Utair предписали вернуть деньги за авиабилеты пассажирам, опоздавшим на рейс из-за камнепада в горах.