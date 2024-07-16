Сколько стоит отдохнуть на Дальнем Востоке: эксперты предоставили аналитику турпотока

За первые пять месяцев Дальний Восток принял 1,3 млн туристов, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщает ИА DEITA.RU. Аналитику предоставили эксперты СберАналитики и «Платформы ОФД».

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Средняя продолжительность поездки составила 6 дней, а расходы туристов достигли 23,6 млрд рублей, увеличившись на 26%. В регион чаще всего приезжают люди в возрасте 30-39 лет (30%). Мужчин – 53%, женщин – 47%. Большинство туристов прибыли из Хабаровского края (16,6%), Иркутской области (12,7%) и Приморский край – 10,1%.

Согласно данным «Платформы ОФД», средний чек на услуги турагентств вырос на 22% до 63 тысяч рублей, а количество покупок туров увеличилось на 13%. Средний чек на бронирование гостиниц, отелей и домов отдыха составил 6,1 тысяч рублей, что на 9% выше прошлого года.

Всего же россияне больше любят посещать Москву и Московскую область. Жители столичной агломерации чаще всего выбирали для поездок Санкт-Петербург, Владимирскую, Калужскую, Тульскую и Тверскую области, а также Краснодарский край.

Всего за первые пять месяцев россияне совершили 56,2 млн поездок по стране, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом.