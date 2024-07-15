В Приэльбрусье планируют построить гостиничный комплекс

Банк ДОМ.РФ совместно с компанией "Чудо Азау" построит гостиничный комплекс в Приэльбрусье за 18 млрд рублей, строительство планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков по итогам подписания соглашения между сторонами на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ).

"Сегодня на форуме состоялось подписание важного для развития туризма в КБР соглашения - Банк ДОМ.РФ и компания "Чудо Азау" договорились о совместном проекте строительства многофункционального гостиничного комплекса. Общий объем инвестиций, в том числе по льготной программе Минэкономразвития РФ по финансированию туристической инфраструктуры, составит более 18 млрд руб. Проект реализуется в тесном взаимодействии с Кавказ.РФ, его планируется завершить в 2027 году", - написал Коков в своем Telegram-канале. Комплекс на 657 номеров включает три гостиницы, четыре апарт-отеля, девять индивидуальных коттеджей и столько же гостевых домов. "Здесь будет спорткомплекс с центром скалолазания, универсальным залом и детским центром, а также спа-центр с термальной зоной. Проект будет бережно интегрирован в природный ландшафт: гостям в зависимости от времени года предложат активный горнолыжный отдых, катание на санках или посещение ущелий и водопадов, джип-туры, трекинг и другое", - уточнил он.



Новый гостиничный комплекс позволит разместить более 2 тыс. туристов и обеспечить рабочими местами более 600 человек.

"Это, действительно, крупный инвестиционный туристический проект, реализация которого в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" значима и для экономики Эльбрусского района, и для развития туристической отрасли КБР", - подчеркнул Коков.



Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.