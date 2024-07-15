Полеты на российские курорты подорожали на 40 процентов

Летом 2024 года авиабилеты из крупных городов России по наиболее востребованным российским курортным направлениям подорожали на 20-40 процентов. Такие данные сервиса по продаже билетов «Мой Агент» приводятся в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

При этом уточняется, что скачок цен на полеты не повлиял на рост их продаж. «В 2024 году рейтинг возглавляют рейсы в Сочи и обратно из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар. Также популярны рейсы Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Калининград», — говорится в исследовании.

Ранее Краснодарский край назвали самым опасным регионом для отдыха в России, там фиксируется 88 процентов происшествий. Безопаснее всего оказались поездки на Северный Кавказ.