Яхтенный туризм на Азовском море набирает популярность

Самым востребованным местом для яхтинга в России всегда было Черноморское побережье. Но сейчас всё больше любителей активного отдыха выбирают именно Приазовье. Здесь нет таких горных видов, как в предместье Сочи. Зато Азовское море более спокойное и неглубокое, что нравится взрослым туристам и семьям с детьми. Многие приезжают сюда учиться яхтингу. Здесь это сделать проще и дешевле, чем на "раскрученных" курортах Черного моря.

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- У нас есть три вида яхтенного отдыха. Первое - это просто арендовать яхту с капитаном и уйти в открытое море. Предложений сегодня много, начиная от небольших часовых или двухчасовых прогулок и заканчивая многодневным туром. Второе - пойти на обучение, где опытные инструкторы будут учить обращаться с судном и сделают из вас настоящего моряка, - говорит знаменитый донской спортсмен, тренер с 40-летним стажем Влас Кадетов. - И третий вариант - это спортивный отдых, когда вы готовитесь к настоящей гонке под управлением опытных яхтсменов.



Как правило, это команда из капитана и двух-трех профессионалов. Они могут набрать еще пять-шесть человек, обучить их, чтобы затем вместе принять участие в какой-нибудь регате. В яхтенный спорт приходят обычно с семи-восьми лет, однако научиться ходить под парусом никогда не поздно. Очень много людей пришли в этот вид в зрелом возрасте и стали очень хорошими спортсменами.

Учиться яхтингу на Азовском море проще и дешевле, чем на "раскрученных" курортах Кубани и Крыма



Как правило, цены на услуги здесь заметно ниже, чем на Черном море. Например, прогулки на катерах и яхтах вместимостью до восьми человек со всеми необходимыми спасательными средствами, лицензиями стоят от трех тысяч рублей в час. Восьмичасовой тур на такую большую компанию обойдется в 15-16 тысяч. Он включает в себя прогулку на взморье с высадкой на берег и выход в Таганрогский залив, двухчасовую стоянку на пляже, где можно пожарить шашлык, половить рыбу и позагорать, а также купание в открытом море. Плавание на протяжении пяти часов без выхода на берег стоит в среднем восемь тысяч рублей. Хотя на самом деле все очень индивидуально, программу можно составить с учетом любых ваших пожеланий.

Что касается обучения, то здесь цены различаются - в зависимости от города, конкретных тренеров и самой программы подготовки. В среднем, чтобы пройти полный "курс молодого бойца", нужно от 100 до 200 тысяч рублей. А еще на берегах Азовского моря есть много уникальных исторических мест и красивых городов, таких как Таганрог или Азов, и большинство туристов совмещают здесь активный и познавательный отдых. К сожалению, самолеты в Ростов-на-Дону пока что не летают, поэтому обычно туристы добираются сюда на машинах или на поездах. Но поездка из Москвы обычно занимает чуть меньше суток. Также работают аэропорты Сочи и Минеральных Вод.

Во всех приморских городах хватает гостиниц на любой вкус и кошелек, а гастрономическое разнообразие удивит даже гурманов. Местные гиды советуют обязательно подготовиться к поездке и посмотреть перечень мест, которые вы хотели бы посетить. В том же Таганроге вам обязательно понравится музей-заповедник А.П. Чехова - родной дом знаменитого писателя, который сохранил атмосферу его времени. А еще здесь огромное число исторических памятников, сохранившихся торговых лавок времен купеческого Таганрога XIX века, уникальные парки и набережные.