Для российских туристов запустили чартер на еще один китайский курорт

Авиакомпания «Якутия» запустила чартеры из Хабаровска в китайский город Яньтай на Желтом море. Рейсы будут выполняться на лайнерах Sukhoi Superjet 100 раз в неделю по субботам до середины сентября. Заказчиком программы выступил туроператор «Манго-ДВ», который предлагает семи- и 14-дневные туры как в Яньтай, так и в соседний город Вэйхай. Также можно выбрать комбинированные варианты. Отдельно приобрести авиабилет, как убедился корреспондент TourDom.ru, не получится – только в составе турпакета.

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Оба города, расположенные недалеко друг от друга на Шаньдунском полуострове, куда меньше знакомы российскому туристу, чем курорты острова Хайнань. Здесь широкие песчаные пляжи (в Вэйхае его длина составляет около 3 км), довольно мелководно, что хорошо подходит для отдыха с детьми, есть возможности для дайвинга, богатый выбор отелей разных категорий – от «трешек» за 3,5 тыс. руб. в сутки за двухместный номер до качественных пятизвездочных гостиниц. Например, сутки отдыха в Pullman Yantai Center 5* обойдутся в 24 тыс. руб. без питания.

В Яньтае и Вэйхае можно не только отдыхать на пляже (классический набор пляжных развлечений имеется – бананы, сапы и пр.), но и ездить на экскурсии. Главная достопримечательность Яньтая, мимо которой, пожалуй, не проходит ни один попадающий сюда турист, – 40-метровая статуя Будды в парке Наньшань. В другом парке – Ташан в центральной части города – рекомендуют посетить пагоду Санхе, которой насчитывается 700 лет. Любители истории и архитектуры не останутся равнодушными после экскурсии по комплексу зданий «Пэнлай Ге», построенного во времена династии Тан (VII–X века н. э.). Более веселый и легкомысленный досуг – это посещение винодельни и виноградников «Шато Кастл – Джань Юй». Здесь кроме изучения технологий производства вин и коньяков предлагаются дегустации местной продукции. В районе Пэнлай находится один из самых крупных океанариумов в Азии. Его площадь – 528 кв. м. Туристы могут увидеть шоу морских котиков и «танцы человека с акулой».

Есть крупный океанариум и в Вэйхае. Кроме того, туроператоры рекомендуют обязательно заглянуть в этом городе в Музей жемчуга. Отдельные развлечения – дайвинг (но для этого, как рассказывают туристы, придется ехать на такси к дальним бухтам), а также морская рыбалка. Фауна в прибрежных водах очень богата – рядом находятся сразу три промысловых района. Еще один вариант досуга – посещение термальных «японских» источников.

Все в порядке в Яньтае и Вэйхае с едой – в центральной части городов множество ресторанов как с местной, так и с европейской и прочими видами кухни. Не заскучают и любители шопинга – Яньтай и Вэйхай довольно крупные мегаполисы с обилием торговых центров.

И о погоде. В отличие от Хайнаня, где пляжный сезон длится круглый год, на Шаньдунском полуострове туристический период более ограничен. Отдыхающих ждут здесь с мая по сентябрь – примерно как на средиземноморских курортах.

Напомним, в конце мая «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов из Красноярска на остров Хайнань. Прямые рейсы в аэропорт города Санья начались 29 июня и выполняются трижды в неделю, туда – по понедельникам, четвергам и субботам, обратно – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Ранее прямые перелеты на Хайнань были доступны только из Шереметьево. Их обслуживал «Аэрофлот» в сотрудничестве со своим стратегическим партнером – туроператором Библио-Глобус.