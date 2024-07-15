Для российских туристов запустили чартер на еще один китайский курорт
Авиакомпания «Якутия» запустила чартеры из Хабаровска в китайский город Яньтай на Желтом море. Рейсы будут выполняться на лайнерах Sukhoi Superjet 100 раз в неделю по субботам до середины сентября. Заказчиком программы выступил туроператор «Манго-ДВ», который предлагает семи- и 14-дневные туры как в Яньтай, так и в соседний город Вэйхай. Также можно выбрать комбинированные варианты. Отдельно приобрести авиабилет, как убедился корреспондент TourDom.ru, не получится – только в составе турпакета.
Оба города, расположенные недалеко друг от друга на Шаньдунском полуострове, куда меньше знакомы российскому туристу, чем курорты острова Хайнань. Здесь широкие песчаные пляжи (в Вэйхае его длина составляет около 3 км), довольно мелководно, что хорошо подходит для отдыха с детьми, есть возможности для дайвинга, богатый выбор отелей разных категорий – от «трешек» за 3,5 тыс. руб. в сутки за двухместный номер до качественных пятизвездочных гостиниц. Например, сутки отдыха в Pullman Yantai Center 5* обойдутся в 24 тыс. руб. без питания.
В Яньтае и Вэйхае можно не только отдыхать на пляже (классический набор пляжных развлечений имеется – бананы, сапы и пр.), но и ездить на экскурсии. Главная достопримечательность Яньтая, мимо которой, пожалуй, не проходит ни один попадающий сюда турист, – 40-метровая статуя Будды в парке Наньшань. В другом парке – Ташан в центральной части города – рекомендуют посетить пагоду Санхе, которой насчитывается 700 лет. Любители истории и архитектуры не останутся равнодушными после экскурсии по комплексу зданий «Пэнлай Ге», построенного во времена династии Тан (VII–X века н. э.). Более веселый и легкомысленный досуг – это посещение винодельни и виноградников «Шато Кастл – Джань Юй». Здесь кроме изучения технологий производства вин и коньяков предлагаются дегустации местной продукции. В районе Пэнлай находится один из самых крупных океанариумов в Азии. Его площадь – 528 кв. м. Туристы могут увидеть шоу морских котиков и «танцы человека с акулой».
Есть крупный океанариум и в Вэйхае. Кроме того, туроператоры рекомендуют обязательно заглянуть в этом городе в Музей жемчуга. Отдельные развлечения – дайвинг (но для этого, как рассказывают туристы, придется ехать на такси к дальним бухтам), а также морская рыбалка. Фауна в прибрежных водах очень богата – рядом находятся сразу три промысловых района. Еще один вариант досуга – посещение термальных «японских» источников.
Все в порядке в Яньтае и Вэйхае с едой – в центральной части городов множество ресторанов как с местной, так и с европейской и прочими видами кухни. Не заскучают и любители шопинга – Яньтай и Вэйхай довольно крупные мегаполисы с обилием торговых центров.
И о погоде. В отличие от Хайнаня, где пляжный сезон длится круглый год, на Шаньдунском полуострове туристический период более ограничен. Отдыхающих ждут здесь с мая по сентябрь – примерно как на средиземноморских курортах.
Напомним, в конце мая «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов из Красноярска на остров Хайнань. Прямые рейсы в аэропорт города Санья начались 29 июня и выполняются трижды в неделю, туда – по понедельникам, четвергам и субботам, обратно – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Ранее прямые перелеты на Хайнань были доступны только из Шереметьево. Их обслуживал «Аэрофлот» в сотрудничестве со своим стратегическим партнером – туроператором Библио-Глобус.