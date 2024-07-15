На Северном Кавказе появится до 77 тысяч гостиничных номеров к 2030 году

Номерной фонд Северного Кавказа сейчас способен принять 60 тысяч человек, при этом для реализации всего туристического потенциала необходимо создать до 77 тыс. гостиничных номеров к 2030 году. Об этом сообщила журналистам на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ) Ксения Титова.

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"Если говорить про номерной фонд Северного Кавказа, то сегодня у нас до 60 тыс. номеров. К 2030 году необходимо еще реализовать 77 тыс. номеров, из них 67 тыс. уже заложено. Уже заявлены инвестиционные проекты, дополнительно мы предложили еще реализовать 5 тыс. номеров точечно. Если загрузка будет свыше 75%, то еще более 4 тыс. номеров можно будет реализовать", - сказала Титова.



Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.