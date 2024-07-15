В рамках нацпроекта в Аксайском районе открылся глэмпинг

Ростовская область, 15 июля 2024. DON24.RU. Глэмпинг в Аксайском районе принял первых туристов. Об этом сообщают городские власти.

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«В Ольгинском сельском поселении, вблизи трассы М-4 «Дон», на берегу пруда, образовавшегося на месте бывшего песчаного карьера, построили глэмпинг «Сны», – пишет источник.



Субсидия на создание туристического объекта была выделена в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На территории глэмпинга в некапитальных домиках создано 50 номеров площадью по 20 кв. м. Территория благоустроена, с нее открывается красивый вид на пруд.