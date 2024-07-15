В Чечне оборудуют экомаршрут между курортами Ведучи и Кезеной-Ам

Экомаршрут протяженностью более 80 км между курортами Ведучи и Кезеной-Ам планируют оборудовать в Чеченской Республике. В 2024 году намерены обустроить около 30 км маршрута, сообщил директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" Валерий Желателев на Кавказском инвестиционном форуме.

"В этом году, не останавливаясь, будем реализовывать самый живописный маршрут - из Ведучей в Кезеной-Ам. Общая протяженность маршрута более 80 км. Мы хотим 30 км маршрута оборудовать уже в этом году", - сказал Желателев.



Кроме того, в Чечне планируют создать канатную дорогу протяженностью 4,4 км между двумя ущельями. Директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" также отметил, что ведутся переговоры с нацпарком в Северной Осетии - Алании об обустройстве там экомаршрутов в следующем году.

В прошлом году была оборудована экотропа протяженностью в 30 км на территории курорта Эльбрус и национального парка "Приэльбрусье".

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 проведут более 60 мероприятий основной деловой программы, серию лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.