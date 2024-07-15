В Минтрансе заявили о подорожании авиабилетов в России

За май-июнь стоимость выросла в среднем на 9%.

Как сообщил на совещании в Совфеде замминистра Владимир Потешкин, в январе цены увеличились на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%. По словам замглавы ведомства, стоимость перевозок выросла из-за роста глубины бронирования, спроса на поездки и роста цен на обслуживание самолётов.

На этом же совещании выступила замглавы Росавиации Наталья Андрианова, которая рассказала, что до конца года ожидается разработка новых правил субсидирования авиакомпаний.