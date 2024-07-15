Все едут в Анапу: эксперт зафиксировал рост турпотока внутри России

Летом 2024 года большинство россиян предпочитает отдыхать на Черном море, особенно популярен Краснодарский край. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью «АиФ».

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«Туроператоры говорят, что невероятно вырос спрос на Анапу. В целом по региону прирост турпотока по сравнению с прошлым летом превысил 10 %», – рассказала журналистам Ломидзе.



По словам эксперта, Краснодарский край ежегодно принимает более 17 млн туристов, что составляет значительную часть от общего числа поездок по России (около 80 миллионов).

Куда еще ездят российские туристы

Также среди отдыхающих популярны такие направления, как Карелия, Мурманск, Алтай и курорты Северного Кавказа. Особенно заметен прирост числа туристов в Москве (более 50 %) и Санкт-Петербурге (20 %).

Из-за повышенного спроса на черноморские курорты многие пляжи в пик сезона переполнены. Однако Майя Ломидзе также отметила тенденцию к изменению привычного графика отпусков: все больше людей предпочитают отдыхать не в традиционные июль и август, а в начале июня или в конце сезона – во второй половине сентября и даже в октябре.

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