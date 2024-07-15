Новый курорт появится на побережье Каспия

На полях Кавказского инвестиционного форума было подписано концессионное соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности между правительством Республики Дагестан, АО «Кавказ.РФ» (до ноября 2021 года – УК АО «Курорты Северного Кавказа») и резидентом особой экономической зоны «Каспийские курорты 1». Таким образом планируется реализовать «Каспийский прибрежный кластер» – современный масштабный проект по развитию морского пляжного туризма в Дагестане.

«Новый морской курорт на побережье Каспия будет соответствовать всем требованиям мировых стандартов. По предварительным прогнозам, к 2030 году в создание Каспийского прибрежного кластера будет вложено 23,4 млрд рублей бюджетных инвестиций и привлечено до 70 млрд рублей внебюджетных средств. Туристский поток составит к 2030 году более 700 тысяч туристов в год», – отметил вице-премьер Александр Новак.



Ожидается, что на благоустроенном побережье протяженностью 6,5 км возведут современные гостиницы, парки и другие туристические объекты для всей семьи. Принять первых гостей на новом курорте планируется в 2027 году, а к 2030 году – завершить строительство и запустить его на полную мощность.