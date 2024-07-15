Новый аэропорт построят в Карачаево-Черкессии

Новый аэропорт постоят в Карачаево-Черкессии
В рамках Кавказского инвестиционного форума было подписано концессионное соглашение по строительству нового аэропортового комплекса Архыз. Ввод объекта увеличит турпоток на курорты «Архыз», «Теберда» и «Домбай».
«В 2023 году их посетило не менее 2 миллионов человек», - сообщает пресс-служба форума.
К 2030 году в регионе ожидают рост количества туристов до 3 млн человек в год.
«Строительство собственного аэропорта станет важным фактором развития всего туристического кластера республики, увеличения мобильности местных жителей, а также окажет положительное влияние на экономику в целом – это и повышение пассажиропотока, и строительство новой инфраструктуры, и создание новых рабочих мест, и развитие производства», – заявил вице-премьер РФ Александр Новак.