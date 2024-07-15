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Эксперт рассказала, какие курорты выбирают россияне

Основным направлением летнего отдыха остаётся Черноморское побережье, особенно Краснодарский край, который заметно увеличил приток туристов. По словам Ломидзе, спрос на курорты Кавказа, Карелии, Мурманска и Алтая также значительно вырос по сравнению с прошлым годом (на 10%).

Эксперт рассказала, какие курорты выбирают российские туристы
© runews24.ru

Интересно, что значительная часть россиян планирует провести отпуск дома или на даче, что подтверждается данными ВЦИОМ: 81% респондентов предпочитают внутренние поездки, в то время как интерес к зарубежным направлениям сократился. В частности, число желающих посетить Крым снизилось, в то время как растёт популярность отдыха на Черноморском побережье Кавказа и в других регионах страны, говорит собеседница aif.ru.

Цены на туры в России остаются сопоставимыми с предложениями за рубежом, особенно в сегменте дорогих 5-звездочных отелей. Вместе с тем, эксперты обсуждают введение нового регионального налога на туризм, который может повлиять на стоимость услуг и рентабельность отелей, особенно при высоких ставках.

Таким образом, летний сезон 2024 года отмечен увеличением внутренних туристических потоков и изменением предпочтений россиян в пользу отечественных курортов, что подтверждает стабильный интерес к туризму внутри страны. Здесь, ожидаемо впереди Турция, которая за это лето примет порядка 3 млн туристов из РФ, тогда как Египет и ОАЭ — по 300 тысяч каждая, Таиланд — свыше 250 тысяч, говорит эксперт АТОР.

Ранее в Северной Осетии начали ждать миллионного туриста уже до конца августа, а также цены на отдых в Мурманской области за год взлетели в два раза.

Отдых в России
ВЦИОМ