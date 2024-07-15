Эксперт рассказала, какие курорты выбирают российские туристы

Основным направлением летнего отдыха остаётся Черноморское побережье, особенно Краснодарский край, который заметно увеличил приток туристов. По словам Ломидзе, спрос на курорты Кавказа, Карелии, Мурманска и Алтая также значительно вырос по сравнению с прошлым годом (на 10%).

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Интересно, что значительная часть россиян планирует провести отпуск дома или на даче, что подтверждается данными ВЦИОМ: 81% респондентов предпочитают внутренние поездки, в то время как интерес к зарубежным направлениям сократился. В частности, число желающих посетить Крым снизилось, в то время как растёт популярность отдыха на Черноморском побережье Кавказа и в других регионах страны, говорит собеседница aif.ru.

Цены на туры в России остаются сопоставимыми с предложениями за рубежом, особенно в сегменте дорогих 5-звездочных отелей. Вместе с тем, эксперты обсуждают введение нового регионального налога на туризм, который может повлиять на стоимость услуг и рентабельность отелей, особенно при высоких ставках.

Таким образом, летний сезон 2024 года отмечен увеличением внутренних туристических потоков и изменением предпочтений россиян в пользу отечественных курортов, что подтверждает стабильный интерес к туризму внутри страны. Здесь, ожидаемо впереди Турция, которая за это лето примет порядка 3 млн туристов из РФ, тогда как Египет и ОАЭ — по 300 тысяч каждая, Таиланд — свыше 250 тысяч, говорит эксперт АТОР.

Ранее в Северной Осетии начали ждать миллионного туриста уже до конца августа, а также цены на отдых в Мурманской области за год взлетели в два раза.