Нижний Новгород вошел в топ-10 городов с красивой подсветкой и световыми шоу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tvil.ru. В рейтинг вошли популярные среди туристов российские города, которые отличаются ярким праздничным освещением и световыми шоу.

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Первое место досталось Санкт-Петербургу. За культурную столицу голоса отдали 33% респондентов, отметив фестиваль «Чудо света». За Москву проголосовали 28%, отметив фестиваль «Световая архитектура», а за Казань — 9%. Нижний Новгород занял 5 место. Респонденты выбрали столицу закатов благодаря концепции освещения, разработанной к 800-летию города. Также в топ-10 вошли Краснодар, Калининград, Владивосток, Ярославль, Тула и Новосибирск.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, ассоциирующихся с Россией.