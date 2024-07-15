В Северной Осетии ждут миллионного туриста уже до конца августа

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что к началу сентября Северная Осетия примет около миллиона туристов. Эти показатели в целом соответствуют ситуации 2023 года, и какого-то роста не произошло. Но уровень бронирования отелей и гостиниц достиг в этом сезоне 90%.

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О популярности данного региона у отдыхающих также заявил руководитель республики Сергей Меняйло. Только с января по начало июня турпоток достиг 763 тысяч человек. Он также отметил, что в 2022 году в Беслане был открыт новый терминал аэропорта, а сейчас реконструируют старое здание воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что турецкие курорты остаются одними из самых популярных у россиян, несмотря на подорожание.

Власти Ростовской области рассказали, что в первом полугодии 2024 года туристический потом в регион вырос на 19%.