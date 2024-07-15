В Волгоградской области состоится фестиваль вкуса «Волга-Дон Агро Фест»

Одно из крупнейших гастрономических событий лета состоится 20 июля на «Волгоград Арене».

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Как сообщает администрация Волгоградской области, в областном центре 20 июля состоится Межрегиональный форум «Волга-Дон Агро Фест – 2024».

В эту субботу волгоградцы смогут продегустировать и приобрести эксклюзивную продукцию местных производителей, такую, как цветочный мед, мука, крупы, батончики, цукаты, плодовоовощные консервы, авторские сыры, рыбные и мясные деликатесы, крафтовые сладости и многое другое.

Кроме того, посетители смогут узнать больше о культурной жизни районов Волгоградской области и об интересных туристических маршрутах. Особенность фестиваля в текущем году заключается в проведении серии мастер-классов, в ходе которых волгоградцев научат готовить домашнюю лапшу, плетеные булочки, летние лимонады, овощные соки и многое другое.

А на соседней площадке в рамках агрофорума будет проходить винный фестиваль. Горожане и гости города смогут попробовать разнообразные сорта из разных областей страны.