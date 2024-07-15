Новак сообщил о вложении 60% инвестиций в развитие туризма на Северном Кавказе

Порядка 60% инвестиций на Северном Кавказе вкладываются в развитие туризма. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме.

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"Потенциал Северо-Кавказского федерального округа развивается. В большей степени мультипликативный эффект [наблюдается] при вкладывании в туристическую отрасль, <…> поэтому 60% инвестиций [вкладывается в туризм]", - сказал Новак.



По его словам, инвестиции, которые привлекаются с помощью государственных институтов "ДОМ.РФ" и "Кавказ.РФ", "окупаются в разы".

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.