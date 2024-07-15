Мистическое озеро, стойбища, хаски: куда туристам поехать на выходные в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе существует десятки красивых и интересных туристических локаций. При этом летом, по словам туроператоров, югорчане предпочитают размеренный отдых.

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«Люди выбирают разное, но допустим у нас более активный отдых выпадает на зиму, когда можно покататься на лыжах или в ездовых упряжках. Летом же пользуются спросом экскурсионные и познавательные туры. Ведь, кроме того, что Югра богата углеводородами, здесь много интересных мест», — рассказывает представитель туроператора «Югра Трэвел» Татьяна Нестерова.



О том, как и где можно сейчас отдохнуть на югорских просторах, — в обзоре URA.RU.

Отправиться в путешествие с хаски

Одна из знаковых туристических локаций региона — хаски-центр в Сургутском районе. Зимой посетители катаются на упряжках ездовых собак и даже отправляются в экспедиции на несколько дней. Летом для гостей организовывают дог-трекинг, а дети могут попасть в школу юного каюра — погонщика собак.

«Дог-трекинг сильно отличается от обычной прогулки. Собаки пристегиваются к человеку специальной амуницией. И по пути [хаски] выполняют команды, например, куда идти — направо, налево и так далее. Прогулка получается как физически, так и эмоционально насыщенной, а гости погружаются в тонкости работы с собаками. По сути, это основной этап подготовки собак к зимнему периоду и езде в упряжках. Примерно через 70% трассы у нас обязательная остановка, где можно сфотографироваться и более плотно пообщаться с собаками — они все очень контактные и любят людей», — рассказала агентству руководитель центра Надежда Лебедева.



Побывать в мистических местах

Увидеть бескрайнюю красоту Югры можно в Белоярском районе, где на границе с ЯНАО находится парк «Нумто». По данным портала «Визит Югра», культовые локации здесь — одноименное озеро, которое считается олицетворением небесного божества, а также Святой остров, представляющий большую культурную ценность для коренных народов.

В Нефтеюганском районе расположилось самое глубокое и мистическое озеро региона Сырковый сор. По легенде, оно появилось, когда с небес спустились три огненные богини на огромном звере. Он прорыл глубокую нору и заснул, а воронка заполнилась водой.

«Переплывать это озеро не рекомендуется, потому что духи, живущие в нем, этого не любят и могут навредить. Да и женщинам туда заходить было запрещено, тем более в одиночестве. Еще одна легенда гласит, что в озере утопили идола легендарной золотой бабы в полный рост и это именно она тянет на дно», — говорится на портале «Визит Югра».



Мистические легенды ходят и вокруг Куртовой поляны в Кондинском районе. Она находится среди высокого соснового бора. Урочище наделяют магическими свойствами, говорят, что здесь мог жить шаман князь Нахрач Евплаев, проводивший сакральные обряды.

Впрочем, летом, по словам туроператоров, не все туристы решаются отправиться на природу из-за скопления насекомых. Альтернативой могут стать речные прогулки.

«Популярность экскурсионных программ к месту слияния Оби и Иртыша не уменьшается нисколько. Каждый год сюда едут как местные жители, так и приезжие. Всем хочется посмотреть это священное место», — добавляет Нестерова.



Сходить на хантыйскую рыбалку

На территории региона существует сразу несколько этнических стойбищ, которые могут посетить туристы. В Сургутском районе, например, расположились стойбища Кантеровых и Русскиных, а в Нижневартовском районе — угодья Ампутинское и Карамкинское. В этих и других локациях можно увидеть и ощутить на себе жизнь коренных народов Севера, узнав их традиции и культуру. Большинство из мест находятся среди вековых лесов.

«Летом к нам в основном приезжают на рыбалку и из-за оленей. Они сейчас почти все время дома из-за гнуса. Их можно покормить, погладить и пофотографироваться. Сейчас почти каждые выходные приезжают как группами, так и просто семьями на природе отдохнуть. Чаще всего приезжают на один день, а вечером уезжают. Бывает, еще на одну ночь остаются», — рассказал журналисту URA.RU Клим Кантеров.



Расслабиться в чане посреди тайги

Среди туристических локаций в Югре все чаще можно встретить места с необычной архитектурой и форматами отдыха. Например, на берегу реки Нягань-Юган среди леса расположилась база отдыха «Атмосфера». По данным портала «Визит Югра», она стала первой в Югре с купольными шатрами. Из них открываются панорамные виды на лес.

В Ханты-Мансийске расположился гриль-парк Finland. Домики, которые находятся на берегу Иртыша, оформлены в финском стиле. Здесь можно окунуться в сказочную скандинавскую атмосферу.

Нередко туристические локации в регионе ориентируются на югорскую северную экзотику. Например, в локациях создают места отдыха с банными чанами в лесу под открытым небом. Такие рекреации, например, построили владельцы базы «Северный лес» в Когалыме, а также авторы проекта «Как дома» в Ханты-Мансийске.

Превратиться в кузнеца

Другое колоритное место — сургутская «Обская кузница», где можно примерить на себя образ кузнеца. Здесь проводят экскурсии и даже готовы научить ковать ножи и другие вещи быта. Отдельно в кузне проводят занятия по пошиву ножен и созданию украшений.