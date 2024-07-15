На базе Каспийского прибрежного кластера появится отель за 5 млрд рублей

Строительство пятизвездочного отеля на 220 мест планируют запустить к 2028 году на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер". Об этом стало известно после подписания документа на Кавказском инвестиционном форуме между Минтуризмом Дагестана, Кавказ.РФ и акционерном обществом "Каспийские курорты 1".

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"Дагестан дал старт официальным соглашениям на Кавказском инвестиционном форуме. Первый официальный документ на форуме был подписан между Минтуризмом региона, Кавказ.РФ и акционерном обществом "Каспийские курорты 1". Резидентом планируется строительство пятизвездочного отеля на Каспийском море. Открытие отеля запланировано на 220 мест к 2028 году и вложить почти 5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы главы Дагестана.



Отмечается, что в присутствии вице-премьера правительства РФ Александра Новака и главы Республики Дагестан Сергея Меликова соглашение подписали министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов, генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов и представитель резидента "Каспийские курорты 1" Антон Ежков.

"Хотел бы поздравить всех нас, именно этот проект прикаспийский прибрежный кластер представляет весь Северный Кавказ во Всероссийской программе "Пять морей и озеро Байкал". В скором будущем будем рады всех наших земляков соседей, друзей пригласить отдыхать на те курорты, которые будут построены благодаря подписанному соглашению и тем соглашениям, которые впоследствии позволят нам в полном объеме реализовать эту программу", - сказал глава региона Сергей Меликов, комментируя подписанное соглашение.



Частные инвестиции в "Каспийский прибрежный кластер" значительно превысят бюджетные вложения в развитие инфраструктуры площадки.

"Мы уже провели отбор резидентов на десять лотов. Их (лотов - прим. ТАСС) всего у нас 43, будет проводиться дальше отбор. Сегодня подписали соглашение с одним из якорных инвесторов. Порядка 15 млрд рублей бюджетных инвестиций в инфраструктуру и более 100 млрд рублей будет частных инвестиций. Соотношение порядка десяти рублей к одному бюджетному", - сказал он на сессии "Инвестиции в развитие регионов".



Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.