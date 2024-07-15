Цены на отдых в Мурманской области взлетели за год

Туристы в Мурманской области в течение трех дней в среднем на отдых тратят 100 тысяч рублей. Это уже вдвое больше, чем было всего год назад. Около 70% отдыхающих в регионе это – жители Москвы и Петербурга, а остальные 30% приходятся на приезжих из других регионов. Но эта статистика не учитывает китайских туристов.

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Индивидуальный тур в регион могут себе позволить только довольно богатые и обеспеченные люди, которые имеют бизнес или занимают высокие посты в государственных учреждениях, получая в месяц около 250 тысяч рублей или больше. Об этом президент ассоциации профессиональных экскурсоводов Мурманской области Артур Шинкарук сообщил изданию РБК.

Даже поездку в составе туристической группы приобретают люди с доходом не ниже среднего. Всего за 2023 год туристическая отрасль региона принесла 5,9 млрд доходов, что на 36% больше, чем в 2022 году. Одними из самых популярных направлений являются Кольский полуостров и полуостров Рыбачий.

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