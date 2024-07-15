Туристка утверждает, что ее с грудной дочкой пригрозили высадить из самолета

Туристку с грудным ребенком пригрозили высадить из самолета, если она не вернется на свое место, сообщают СМИ. Инцидент произошел на рейсе компании Nordwind из Махачкалы в Екатеринбург.

© tourdom.ru

Половина кресел на борту были свободны, поэтому женщина положила свою десятимесячную дочь на ряд впереди и села рядом. Через несколько минут к пассажирке подошла бортпроводница и попросила ее вернуться на место, объяснив, что кресла, которые заняла мама, платные. Туристка пересаживаться не захотела, потому что ребенок уже заснул, а выбранные места были свободны.

В ответ стюардесса напомнила женщине, что пассажиры обязаны выполнять требования членов экипажа:

«И, если я не пересяду, они посадят самолет в ближайшем аэропорту за мой счет».



Туристке пришлось положить дочку на свое кресло и стоять весь полет. Вернувшись домой, молодая мама написала претензию в авиакомпанию.

Журналисты тоже обратились в пресс-службу Nordwind. Перевозчик ответил, что бортпроводница действовала строго по инструкции. Согласно правилам, пассажиры должны находиться на своих местах и не могут пересаживаться по собственному желанию.

Ранее TourDom.ru писал, что Nordwind в очередной раз оштрафовали за овербукинг на рейсах в Сочи.