В АТОР сообщили, куда в основном едут российские туристы этим летом

Российские туристы в этом летнем сезоне в основном едут на отдых на Черноморское побережье. В лидерах на этом направлении - Краснодарский край. На этот раз заметно вырос спрос на Анапу, рассказала в беседе с aif.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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По данным АТОР, поток туристов этим летом на Кубанском направлении превысил 10% по сравнению с летом 2023 года.

Помимо этого региона спросом у туристов пользуются Карелия, Мурманск, Алтай, курорты Северного Кавказа. Здесь также отмечен рост турпотока. Заметнее всего увеличение числа туристов отмечено в Москве (более чем на 50%) и Санкт-Петербурге (на 20%).

Ранее в АТОР сообщили, что отдых на пляжном курорте Европы в августе обойдется от 200 тысяч рублей.