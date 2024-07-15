Гонки за качоттой: как прошел Фестиваль солнечного сыра в Кисловодске

Не только брынза и сулугуни

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Курорт Кисловодск на два дня превратился в сырную столицу Северного Кавказа. В город съехались 14 производителей из разных регионов Юга России, чтобы представить около 300 сортов всеми любимого продукта и других эксклюзивных товаров на масштабном празднике.

Второй Фестиваль солнечного сыра проходил 13 и 14 июля на Курортном бульваре — главной пешеходной улице города. Свою продукцию представляли и ставропольские производители. Так, священник Вячеслав из сыроварни «Гурмонт» рассказывает, как на небольшом производстве на Кавминводах из натуральных продуктов делают гауду, азиаго, прессато, монтазио, качотту с розовым перцем.

"Сыроварению я научился в Италии, Франции и Испании, и вот уже семь лет занимаюсь этим делом в Пятигорске. Сегодня мы варим различные виды сыров по европейским технологиям из молока, которое привозят из Приэльбрусья. Нам важно сохранить в продукте все то, что заложила природа Кавказа: чистейший воздух, родниковую воду и утопающие в зелени поля", — подчеркнул Вячеслав.



На производстве также используют молоко с карачаево-черкесских лугов, добавил священник. Ферменты для сыра закупаются в Италии и Франции.

"При добавлении ферментов и закваски наши специалисты соблюдают точность до миллиграмма и следят за кислотностью с помощью электронных ph-метров. Мы используем цельное молоко, без обработки и сепарации, чтобы сохранить в сыре все полезные вещества и элементы. Мы не добавляем антибиотики для созревания плесени, а даем природе создавать собственный продукт", — добавил сыровар.



Организаторы праздника отметили: фестиваль — наглядный пример того, что сыры, которые раньше завозились в Россию из-за границы, теперь качественно и успешно изготавливаются в разных регионах страны, в том числе и на Ставрополье. Кроме того, ярмарка в Кисловодске позволила местным производителям рассказать о себе, подчеркнул глава города Евгений Моисеев.

"Все то, что пробуют гости и предлагают предприниматели, — это только российское производство. В период санкций на рынке появились незанятые ниши, что дало возможность нашим бизнесменам производить то, что раньше приобреталось за рубежом", — отметил Евгений Моисеев.



Не сыром единым

В гастрофестивале участвовали также медовары, пасечники, рестораторы и производители мясных деликатесов. Особой популярностью среди гостей пользовалась лавка «Медоварня Гречушниковых» с напитками по старинным рецептам.

"Хмельной мед изготавливается только из натуральных продуктов и не относится к алкогольной продукции. В состав входят родниковая вода, хмель, мед, вытяжка из перги и маточного молочка, а также до 25 трав и ягод, таких как имбирь, зверобой, шалфей, лепестки роз, чабрец, гвоздика, можжевеловые ягоды, черника, малина, вишня. Каждый напиток уникален и полезен для иммунитета, нервной системы, при ОРВИ и простудах", — поделился медовар из города Лермонтова Андрей Гречушников.



Два дня на Курортном бульваре Кисловодска работала ремесленная деревня с мастер-классами по сыроварению, войлоковалянию, керамике, гончарному делу. По вечерам устраивались дискотеки под открытым небом и музыкальное шоу в стиле древних славян.

В заключительный день фестиваля на главном пешеходном бульваре курорта состоялись большие сырные гонки. Участникам забега предстояло преодолеть трассу длиной 200 метров и поймать пятикилограммовую катящуюся головку сыра качотта. Глава города заверил: такое можно увидеть только в Кисловодске.