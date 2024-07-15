Туроператоры: начал восстанавливаться спрос на отдых в Дагестане

Туроператоры сообщили о начале восстановления спроса на отдых в Дагестане
Туроператоры отмечают постепенное восстановление спроса на отдых в Дагестане, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
"Туроператоры прогнозируют, что к концу июля спрос, возможно, восстановится. <...> В течение июля спрос восстанавливается, но он пока не восстановился до июньских показателей. Оно [восстановление спроса] началось", - сказала она. Ломидзе отметила, что после трагедии в Дагестане восстановление спроса идет "очень медленно". "Пока туроператоры говорят о снижении [продаж туров] 20-25%, если сравнивать с периодом до теракта", - добавила исполнительный директор ассоциации.