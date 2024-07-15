Между Сочи и Нальчиком запустили прямые авиарейсы

Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые рейсы по маршруту Сочи — Нальчик — Сочи. Первый полет состоялся в воскресенье.

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«Российская авиакомпания Red Wings приступила к выполнению полетов по маршруту Сочи — Нальчик — Сочи. <> Расширение географии полетов из столицы Кабардино-Балкарии будет способствовать повышению мобильности населения, поскольку для них станет доступна широкая маршрутная сеть аэропорта Сочи по внутренним и международным направлениям, а также росту туристической привлекательности и доступности республики для туристов», — сообщили в пресс-службе сочинской воздушной гавани.



Отмечается, что загрузка первого рейса из Нальчика в Сочи составила 88%.

Полеты по маршруту продлятся до 29 сентября и будут выполняться на воздушных суднах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров по вторникам и воскресеньям.

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова в топ-5 по объему пассажирских перевозок в РФ. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.