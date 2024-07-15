ВЦИОМ сообщил о повышенном спросе на отдыхе в заповедниках среди россиян

Около 86% россиян заинтересованы в отдыхе на особо охраняемых природных территориях. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

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"Как показал опрос, россияне в целом заинтересованы в отдыхе в заповедных местах (86%) и предпочтут здесь скорее спокойный отдых - пикники выходного дня, отдых у воды (28%), а также короткие прогулочные маршруты (20%)", - говорится в сообщении.



По данным исследования, четверо из десяти респондентов (40%) имеют опыт посещения особо охраняемых природных территорий в качестве туриста или отдыхающего, тогда как большая часть (58%) никогда не бывали в таких местах.

Отмечается, что интерес к посещению заповедных территорий остается примерно одинаковой у мужчин и женщин (42% и 39% соответственно), граждан с разным уровнем дохода (39-41%) и из разных возрастных групп (36-41%), за исключением россиян в возрасте от 25 до 34 лет, среди которых подобный опыт имеет каждый второй (49%).

Как подчеркивается в результатах исследования, 48% опрошенных считают, что туризм в заповедных местах принесет пользу, 38% убеждены, что это скорее навредит.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 июля 2024 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.