Эксперт рассказал о преимуществах городов-курортов России перед Европой

Не секрет, что для увеличения потока на внутренних туристических направлениях необходимо постоянно улучшать инфраструктуру для путешественников. Глава компании GOSMAN DEVELOPMENT Николай Госман в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал, что в последние годы российские города-курорты доказали свое преимущество в этом вопросе относительно европейских локаций.

© РИА Новости

По мнению Госмана, главным выигрышным отличием отечественных курортов является возможность строительства абсолютно новых туристических объектов, чего не скажешь о Европе, где в основном идет лишь обновление достаточно старой инфраструктуры турбизнеса в давно уже сформировавшихся локациях.

«В Европе... много городов курортной направленности, при этом их среда создана давно и уже устарела. Новое строительство для них редкость и не ведется в таких масштабах, как у нас... Это придает их городам шарм и привлекательность, но в это же время ограничивает, ведь нужно учитывать множество факторов при планировании нового строительства, интегрировании инновационных решений», — уточняет эксперт.



По словам специалиста, российские условия позволяют построить город-курорт фактически с нуля, причем в новой, экологически чистой локации будут созданы все комфортные условия, как для населения, так и для туристов и в этом заключается главное отличие между РФ и странами Евросоюза.

К тому же, считает эксперт, в новых местах отдыха власти изначально стараются обеспечить безопасность и позаботиться о развлечении и досуге путешественников, сфере услуг для них, а также транспортных удобств и других важных аспектах туристической и повседневной жизни.