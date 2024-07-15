Картины с ароматом, музыка, театр: что ждет омичей на фестивале «Любинский.АРТ»

В эти выходные в центре Омска горожан познакомят с разными гранями современного искусства.

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В эту субботу, 20 июля, во второй раз состоится региональный фестиваль современного искусства "Любинский.AРТ" (0+). Он станет пиком летних городских мероприятий под открытым небом. В сквере им. Дзержинского соберутся представители местного творческого сообщества и креативной индустрии. На данный момент заявлено около 110 участников. В сквере разместятся сцены для музыкальных исполнителей, театральные площадки, лекторий, мастер-классы, маркет, фотозона, фуд-корты. Подробнее о программе рассказали на сегодняшней пресс-конференции.

"Этот фестиваль говорит о том, что в Омске есть креативное сообщество, представленное художниками, дизайнерами, музыкантами, представителями театральной среды, большим количеством лекторов, которые готовы говорить о современном искусстве на понятном языке, - отметила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина. - На протяжении всего дня здесь будут говорить о новых трендах в искусстве. Омск представлен замечательными творческими людьми, которые берут своё профессиональное начало именно в нашем регионе и дальше имеют возможность развиваться в российском пространстве. <...> Фестиваль "Любинский.АРТ" задумывался как пространство, где на уже устоявшихся традициях и ценностях формируется новое видение современной культуры."



Событийная программа продлится с 14:00 до 22:00. Фестивальное пространство поделят на четыре тематические площадки: "Музыканты и танцоры", "Театр", "Стрит-арт" и "Мода". Первая площадка займёт главную сцену и ещё несколько локаций поменьше, где выступят омские группы и диджеи. В зоне "Театр" будет статическая сцена для постановок, а в других частях сквера состоятся интерактивные спектакли.

На площадке "Стрит-арт" соберутся 20 художников. Они создадут новые работы на холстах, а у зрителей будет возможность понаблюдать за рождением изобразительных произведений. В этом году художникам задана тема "Легенды Сибири", дающая широкое поле для переосмысления.

Площадка "Мода" познакомит омичей с современным дизайном. На показе мод представят лучшие образы IV арт-проекта Omsk Fashion Weekend, прошедшего пару недель назад, а также отчётные коллекции выпускников омской школы дизайна, коллекции экодизайнеров, авторские платки. В последних работах будет прослеживаться общая с другими площадками тема.

"С помощью платков дизайнеры исследуют сибирский культурный код. На фестивале говорят об исследовании территории, места, омского культурного кода. А тема нашей площадки - "Миф города". Мы будем знакомить омичей с тем, как мы взаимодействуем с городом", - рассказал руководитель Омской арт-резиденции Валерий Лущиков.



Особенностью этого года станет то, что на площадке "Мода" будут работать зоны с арт-практиками и арт-объектами. Также именно здесь нашлось место для локальных инди-художников из Омска и Тары. Они подготовят площадку "Арома-арт" - выставку картин, для каждой из которых создан свой аромат. Так что посетители фестиваля не только увидят современное искусство, но и почувствуют его.