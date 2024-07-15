Что делать на Кавказе в августе: семь фестивалей, которые непременно стоит посетить

Фестиваль ухи в Кисловодске

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3 августа;

Ставропольский край, Кисловодск, Старое озеро.

Фестиваль проводится в честь завершения работ по обновлению Старого озера и благоустройству соседнего Комсомольского парка — это историческое событие, которого горожане ждали 40 лет.

Программа фестиваля составлена по мотивам пушкинского «У лукоморья дуб зеленый». Вдоль береговой линии откроют 30 интерактивных локаций для гостей разных возрастов, три новых точки общественного питания, несколько спортивных площадок и большую детскую спортивную зону.

Главными событиями фестиваля станут конкурс рыбаков «Некислый улов» и открытие над озером первого в Ставропольском крае зиплайна протяженностью 750 метров. И, конечно, купание в новом Старом озере. Как сказал глава города Евгений Моисеев, «Готовьте купальники».

Музыкальный фестиваль «Выше звука» в Архызе

7−11 августа;

Карачаево-Черкесия, курорт «Архыз».

Музыкально-просветительский фестиваль «Выше звука» на курорте «Архыз» - это концерты классической музыки под открытым небом, иммерсивные экскурсии, научно-музыкальные прогулки в горах с учеными, уроки игры на фортепиано и скрипке.

Фестиваль придумала уроженка этих мест, пианистка Анна Цыбулева. Ее мама — музыкант, отец — астрофизик, работающий в Архызской обсерватории, так что уникальный сплав науки и музыки в горах Карачаево-Черкесии возник не случайно. В фестивале будут участвовать признанные российские музыканты, пройдет творческая резиденция для композиторов и хореографов из разных регионов страны. И все это — на фоне живописных горных пейзажей.

Спортивный фестиваль и забег Atletica-2024 в Махачкале

18 августа;

Дагестан, Махачкала, площадь Ленина.

Третий год подряд в августе столица Дагестана превращается в большой стадион, на котором собираются сотни бегунов — любителей и профессионалов от мала до велика. В этом году организаторы обещают еще больше масштаба, интересных активностей и звездных гостей: актеров, блогеров и бойцов ММА. Ожидается около 3 тысяч участников из разных уголков страны.

Регистрация на «Атлетику» уже стартовала и продлится до 16 августа. Бежать может любой желающий, нужно лишь выбрать одну из четырех дистанций: самым юным спортсменам, от 3 до 13 лет, — 1 км, от 12 лет — 5 км, от 14 лет — 10 км, от 18 лет — 21 км.

Маршруты составлены таким образом, чтобы показать бегунам самые красивые локации и районы Махачкалы. Стартует фестиваль с главной площади города в 6.30 утра. Там же всех ждет зарядка с известными спортсменами, красочные представления, уличные соревнования для детей и взрослых, розыгрыши подарков.

Фестиваль «Кардо» в Ставрополе

22−25 августа;

Ставрополь, площадь Ленина.

В центре Ставрополя пройдет международный конкурс-премия уличной культуры и спорта «Кардо». Участники будут соревноваться в 3 конкурсах и 11 номинациях, включая брейкинг, хип-хоп, скейтбординг, BMX, диджеинг, воркаут, трикинг, граффити, паркур, фриран, трюковый самокат.

Фестиваль проводится уже седьмой раз, с каждым годом прибавляя в масштабах. В этом сезоне участвуют 2,5 тысячи человек из 36 стран, в том числе из Азербайджана, Аргентины, Бразилии, Германии, Италии, Китая, США и Японии.

Организаторы предлагают насыщенную программу: спортивные соревнования, культурные мероприятия, обучающие сессии и досуговые активности. Будет организована большая концертная программа с участием хип-хоп артистов и грандиозное шоу открытия.

Реконструкция «Кавказский рубеж» в Карачаево-Черкесии

Ориентировочно 29 августа;

Карачаево-Черкесия, станица Красногорская.

В Красногорской башне, памятнике XIX века, пройдет исторический фестиваль «Кавказский рубеж». Реконструкторы воссоздадут атмосферу позапрошлого века, гости смогут поучаствовать в играх и состязаниях и послушать народные песни. Двор под башней превратится в этнодеревню, демонстрирующую быт и традиции коренных народов Карачаево-Черкесии.

Посетителям покажут иммерсивный спектакль о жителях башни и их соседях. Фестиваль также включает квест на берегу Кубани, фотовыставку, кинопоказ под открытым небом и дегустацию блюд национальной кухни.

Любители активного отдыха смогут попробовать свои силы в стрельбе из лука, борьбе на поясах, перетягивании палки и каната, рубке лозы и штурме склона.

Предварительно «Кавказский рубеж» запланирован на 29 августа, но организаторы предупреждают, что, возможно, в связи с выборами в регионе фестиваль проведут после 8 сентября. Следите за новостями на «ЭК».

Фестиваль чая в горном Согратле

Конец августа;

Дагестан, Гунибский район. село Согратль.

Не определились с точной датой и в селе Согратль. Здесь уже пятый год проводится Фестиваль горного чая. Его гости могут попробовать различные сорта чая из ароматных горных трав, собранных в Гунибском районе.

В рамках фестиваля во дворе музея будет организована выставка-продажа экологически чистой продукции местных хозяйств и изделий традиционных народных промыслов.

Гости увидят выступления канатоходцев и артистов фольклорных коллективов, смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, пострелять из лука и арбалета и сходить на обзорную экскурсию по сельскому музею.

Фестиваль песчаных фигур в Железноводске

Конец августа;

Ставропольский край, Железноводск, пляжная зона Курортного озера.

В пляжной зоне Курортного озера каждый желающий сможет создать свою песчаную скульптуру. Участники не ограничены в выборе композиций, главное — креативность. Фестиваль впервые прошел в 2020 году и так понравился горожанам и туристам, что его решили сделать регулярным, но ковид внес свои коррективы.

Четыре года назад на набережную Курортного озера завезли 40 тонн специального песка. На этот раз площадку для песчаных замков и скульптур расширили и планирует привезти 50 тонн материала.