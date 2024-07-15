Аналитики составили рейтинг городов, подходящих для самого ленивого туриста

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для ленивого отдыха. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tvil.ru.

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Аналитики составили рейтинг городов, подходящих для самого расслабляющего отдыха, в День русской лени, который отмечается 15 июля.

Первое место занял Ялта, набрав 28% голосов. Также в тройку лидеров вошли Сочи и Геленджик с 20% и 19% голосов соответственно.

Нижний Новгород занял 10 место. За столицу закатов проголосовали только 1% респондентов, отметив качество отелей и кафе, а также гостеприимность и добродушие местных жителей.

Также в десятку вошли Калининград, Санкт-Петербург, Тюмень, Самара, Краснодар и Казань.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов с красивой подсветкой и световыми шоу.