Названа доля астраханцев, не имеющих денег на отпуск

Однако для идеального отпуска потребуется 170 тысяч рублей на человека, отметили респонденты. При этом каждый пятый, или 20%, признался, что не сможет позволить себе отпуск в этом году.

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Женщины оказались более скромными в своих запросах на отпускные расходы по сравнению с мужчинами. Наибольшие запросы продемонстрировали астраханцы в возрасте от 35 до 44 лет, а больше всего на отдых тратят респонденты моложе 34 лет. С ростом доходов жителей Астрахани увеличивались и их планы на отпускные расходы.

Ранее из Астрахани возобновили прямые авиарейсы до Екатеринбурга, а также астраханцы вырвались в лидеры по росту доходов среди городов меньше 1 млн человек.