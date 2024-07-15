В Новосибирске создали виртуальный тур по Чагырской пещере

Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН разработали виртуальный тур по Чагырской пещере в Алтайском крае - месте проживания неандертальцев, пришедших сюда из Европы 50-60 тыс. лет назад. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

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"Чагырская пещера располагается в Краснощековском районе Алтайского края на реке Чарыш. Археологи совместно с генетиками выяснили, что 60-50 тыс. лет назад, в эпоху среднего палеолита, пещеру заселяли семьи из одной и той же популяции неандертальцев. Древние люди в течение нескольких тысячелетий использовали пещеру как укрытие и как регулярно посещаемый лагерь по разделке добычи и созданию каменных орудий", - сообщили в пресс-службе.



Как пояснила доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Ксения Колобова, с площадки пещеры открывался широкой обзор на равнину, куда в конце лета - начале осени приходили стада бизонов и диких лошадей, в охоте на которых специализировались неандертальцы. Животных привлекала кормовая база, а людей - возможность эффективной охоты.

"Кроме разделки добычи, в пещере проходил полный цикл создания каменных орудий от изначальной обработки заготовок до финальной ретуши готового изделия. Русло реки Чарыш предоставляло для этого подходящий каменный материал. Среди находок в пещере встречаются и так называемые костяные ретушеры - орудия из костей, которые применялись для подновления каменных орудий и более тонкой обработки камня", - приводит слова Колобовой пресс-служба.



Проект создания тура реализован при поддержке гранта Минобрнауки РФ в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

Исследователи установили, что носители традиции производства орудий, которая фиксируется на Чагырской пещере и соседней пещере Окладникова (Сибирячихе), пришли издалека. Их ближайшие родственники жили в Восточной Европе, Крыму и на Северном Кавказе. Всех этих древних людей объединяет сходная традиция производства каменных орудий, названная микокской.

В пресс-службе отметили, что Чагырская пещера обладает большой ценностью как свидетельство дальней миграции неандертальцев и их адаптации к новым территориям. Кроме того, пещера имеет уникальное значение благодаря обнаружению антропологического материала по меньшей мере от 15 индивидов, являющихся, по результатам палеогенетического исследования, близкими родственниками.