«Волшебный Байкал»: как планируют развивать туристическую отрасль Иркутска

В рамках реализации проекта «Волшебный Байкал» на территории Иркутской области планируется создание до пяти тысяч рабочих мест. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

© РИА "ФедералПресс"

«Развитие туристической отрасли необходимо поддерживать квалифицированными кадрами, которые обеспечат достойный уровень сервиса. В этих целях Иркутская область принимает активное участие в реализации федерального проекта «Кадры для туризма», – рассказали в правительстве.



Кроме того, в целях развития туризма в целом в регионе в 2024 – 2026 годах в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был создан образовательный кластер среднего профессионального образования в отрасли туризма и сферы услуг. Речь идет о подготовке специалистов среднего звена для сферы туризма и гостеприимства.

В регионе также действуют программы подготовки специалистов для отрасли, в том числе в рамках акселератора АСИ «Классная страна»; курсы повышения квалификации и переподготовки.

Помимо того, в Иркутской области более 200 гидов-экскурсоводов прошли аттестацию. Издано методическое пособие «Экскурсии в Иркутске и на Байкале». Оно было презентовано на Международной выставке-форуме «Россия».

«Проект «Волшебный Байкал», безусловно, будет способствовать привлечению специалистов в туристическую отрасль», – резюмировали в правительстве.



Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Иркутской области планируют развивать сферу туризма и что есть уже сейчас.