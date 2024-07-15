В Иркутской области появятся новые экологические тропы
В Иркутской области до конца года будут реализованы проекты двух экологических троп для туристов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Одним из направлений инициативных проектов является создание и обустройство экологических троп, инфраструктуры туристических маршрутов», – отметили в правительстве.
Планируемые проекты на 2024 год
«Спасем экотропу»
- Место: Свирск;
- Стоимость: 2,2 миллиона рублей.
Создание туристической тропы «Чайный путь»
- Место: Слюдянский район;
- Стоимость: 2 миллиона рублей.
Реализованный проект в 2023 году
«Лагерь «Крылатый» – Мыс Бык»
- Место: Братск;
- Стоимость: 2,3 миллиона рублей.
Все перечисленные проекты прошли конкурсный отбор в 2022-23 годах.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Иркутской области планируют развивать сферу туризма и что есть уже сейчас.