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В Иркутской области появятся новые экологические тропы

В Иркутской области до конца года будут реализованы проекты двух экологических троп для туристов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В Иркутской области появятся новые экологические тропы
© РИА "ФедералПресс"
«Одним из направлений инициативных проектов является создание и обустройство экологических троп, инфраструктуры туристических маршрутов», – отметили в правительстве.

Планируемые проекты на 2024 год

«Спасем экотропу»

  • Место: Свирск;
  • Стоимость: 2,2 миллиона рублей.

Создание туристической тропы «Чайный путь»

  • Место: Слюдянский район;
  • Стоимость: 2 миллиона рублей.

Реализованный проект в 2023 году

«Лагерь «Крылатый» – Мыс Бык»

  • Место: Братск;
  • Стоимость: 2,3 миллиона рублей.

Все перечисленные проекты прошли конкурсный отбор в 2022-23 годах.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Иркутской области планируют развивать сферу туризма и что есть уже сейчас.

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