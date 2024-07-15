В Иркутской области появятся новые экологические тропы

В Иркутской области до конца года будут реализованы проекты двух экологических троп для туристов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

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«Одним из направлений инициативных проектов является создание и обустройство экологических троп, инфраструктуры туристических маршрутов», – отметили в правительстве.



Планируемые проекты на 2024 год

«Спасем экотропу»

Место: Свирск;

Стоимость: 2,2 миллиона рублей.

Создание туристической тропы «Чайный путь»

Место: Слюдянский район;

Стоимость: 2 миллиона рублей.

Реализованный проект в 2023 году

«Лагерь «Крылатый» – Мыс Бык»

Место: Братск;

Стоимость: 2,3 миллиона рублей.

Все перечисленные проекты прошли конкурсный отбор в 2022-23 годах.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Иркутской области планируют развивать сферу туризма и что есть уже сейчас.