На Байкале пройдут фестивали для туристической привлекательности Иркутской области

В городах Иркутской области, расположенных не на береговой линии Байкала, пройдут культурно-развлекательные мероприятия с целью повышения туристической привлекательности. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

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«В рамках единой субсидии по итогам проведенных отборов, в том числе города Свирск, Черемхово, Ангарск, а также Иркутский район проведут соответствующие мероприятия», – пояснили в правительства.



Список мероприятий

«Свирск – жемчужина Ангары»

Место: Свирск;

Даты: 6 и 7 сентября.

Фестиваль национальных культур «РекАФест» – «Родина. Единство. Культура. Ангарск»

Место: Ангарск;

Даты: 14 и 15 сентября.

VI Черемуховый фестиваль

Место: Черемхово;

Даты: с июня по октябрь.

Международный белорусский фестиваль «Багач»

Место: музей «Тальцы» (Иркутский район);

Дата: 14 сентября.

Все мероприятия прошли конкурсный отбор на получение субсидии в размере около 86 миллионов рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Иркутской области планируют развивать сферу туризма и что есть уже сейчас.