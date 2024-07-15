На Байкале пройдут фестивали для туристической привлекательности Иркутской области

В городах Иркутской области пройдут фестивали для туристической привлекательности
В городах Иркутской области, расположенных не на береговой линии Байкала, пройдут культурно-развлекательные мероприятия с целью повышения туристической привлекательности. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
«В рамках единой субсидии по итогам проведенных отборов, в том числе города Свирск, Черемхово, Ангарск, а также Иркутский район проведут соответствующие мероприятия», – пояснили в правительства.
Список мероприятий
«Свирск – жемчужина Ангары»
- Место: Свирск;
- Даты: 6 и 7 сентября.
Фестиваль национальных культур «РекАФест» – «Родина. Единство. Культура. Ангарск»
- Место: Ангарск;
- Даты: 14 и 15 сентября.
VI Черемуховый фестиваль
- Место: Черемхово;
- Даты: с июня по октябрь.
Международный белорусский фестиваль «Багач»
- Место: музей «Тальцы» (Иркутский район);
- Дата: 14 сентября.
Все мероприятия прошли конкурсный отбор на получение субсидии в размере около 86 миллионов рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Иркутской области планируют развивать сферу туризма и что есть уже сейчас.