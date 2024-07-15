Подробный гайд о том, как отлично отдохнуть на Сахалине и Курильских островах

Шум моря, звон бокалов и холодные устрицы. Купание в океане, термальные источники и горнолыжные спуски. Может показаться, что речь идет о каком-нибудь зарубежном курорте, но все это можно увидеть, услышать и попробовать в России ― на далеком Сахалине и Курильских островах. А еще здесь гуляют по вулканам, едят свежих крабов с лопухами и папоротником, покоряют сопки на квадроциклах, собирают дикорастущие ягоды и бегают от медведей. Корреспондент «Ленты.ру» отправилась на Сахалин и Кунашир и составила гайд по этому суровому (но только на первый взгляд) краю земли.

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Остров Сахалин ― крабовый рай, японские маяки и каторга

Когда смотришь на карту мира и видишь на ней Сахалин, до конца не осознаешь масштабов этого острова. Понимание приходит, когда садишься в поезд из Южно-Сахалинска до Александровска и узнаешь, что ехать тебе десять часов, а потом еще около часа на машине. Это дольше, чем от Москвы до Питера.

Еще для сравнения. Сахалин ― это как две с половиной Бельгии, полторы Дании и почти как целая Чехия.

Хотя южная часть острова располагается на широте Ялты, Одессы и Монако, температуры здесь совсем не южные. Ведь неслучайно шутят: «Широта крымская, а долгота колымская». Лето на Сахалине начинается только в июле, но и в это время сильной жары не будет. Чаще всего туриста в поездке будут сопровождать дожди, ветра и густые туманы. Впрочем, мрачная погода загадочному острову к лицу.

Немного истории

Коренными жителями Сахалина и Курил были нивхи и айны, свидетельства об их традициях и быте сохранились в местных музеях. С XVII века земли начали осваивать японские мореплаватели и русские казаки. Близость двух стран определила их соперничество за эти территории на долгие столетия.

В разное время свой вклад в исследование Сахалина внесли Жан-Франсуа де Лаперуз, Иван Крузенштерн, Геннадий Невельской. А в середине XIX века здесь возникла первая в России каторга. Условия для содержания преступников и остальных неугодных были идеальными ― кругом вода, безлюдные земли и непроходимые леса. Ссыльных «перевоспитывали», а потом оставляли на поселение, чтобы окончательно закрепить права на остров.

Жизнь каторжан подробно описал Антон Павлович Чехов. В книге «Остров Сахалин» он собрал и обширные статистические данные (кто где жил, чем занимался, на ком женился), и личные переживания. Чехов вспоминал о каторге как об аде и месте невыносимых страданий. Путешествие на край земли подорвало здоровье писателя, страдавшего туберкулезом, и оказало влияние на его дальнейшее творчество. Сегодня следы Чехова на Сахалине повсюду ― в названиях улиц, кафе, природных достопримечательностей.

После русско-японской войны 1904-1905 годов южная часть Сахалина и Курилы перешли Японии. Новые поселенцы быстро установили там свои порядки, возвели здания, мосты и маяки (часть до сих пор сохранилась), основали заводы, проложили сотни километров железных и шоссейных дорог. Сахалин и Курилы полностью вернулись в состав России (тогда СССР) в 1945 году.

Помимо японского следа на Сахалине есть и корейский. Когда японцы командовали на острове, они привезли с собой рабов из Кореи. Сегодня представители этой национальности составляют более 5 процентов местного населения и находятся на втором месте по численности после русских.

Со слов местных, жить на Сахалине хорошо, а в Москву переезжать не хочется даже за деньги. Отсутствие модных выставок, молодежных кафе и бутиков здесь с лихвой восполняют пикники на природе, морские прогулки, походы на сопки и чистый воздух, который городского гостя буквально пьянит.

«Все для счастья у меня есть внутри. За внешним погонишься ― себя не найдешь», ― Олег, житель Сахалина, гид «СахТурист65».



Путешествие на остров стоит начать с прогулки по Южно-Сахалинску: пройтись по ухоженному парку и ботаническому саду, послушать экскурсию в краеведческом музее (это колоритное здание в национальном японском стиле, окруженное дивным садиком) и перекусить в японских и корейских ресторанах. Ближе к вечеру можно подняться на смотровую площадку горнолыжного курорта «Горный воздух», откуда открывается вид на Южно-Сахалинск и простирающиеся за ним сопки. А затем ― прочь из города навстречу приключениям.

Бухта Тихая

Дорога до бухты Тихой от Южно-Сахалинска занимает около двух часов, часть пути проходит по хорошо укатанной грунтовке. По выходным тут бывает многолюдно ― местные и туристы любят приезжать в Тихую на пикники, окунаться в море и подниматься на ближайшие сопки. По пути туда или обратно в ближайшем селе можно купить крабов.

«Мне повезло. Когда мы приехали, в бухте практически никого не было, поэтому получилось максимально насладиться красотой этого места. Я бы с удовольствием вернулась сюда снова, ибо просто дух захватывает!», ― Ирина, туристка из Москвы.



Также популярные места отдыха сахалинцев находятся на озерах Буссе и Тунайча совсем рядом с городом. Это водоемы лагунного типа, которые сообщаются с морем, поэтому здесь водятся гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанги, крабы, спизулы, трубачи и другие виды морских гадов. Для путешественников устраивают гастрономические туры и кулинарные мастер-классы.

«В Тунайче очень много местной рыбы. В устьях рек стоят рыборазводные заводы, там занимаются разведением лосося, горбуши, кеты, кижуча. Даже экспериментировали с сахалинским осетром», ― рассказывает гид компании «СахТурист65» Олег.



Мыс Великан

Одним из самых запоминающихся мест на Сахалине считается мыс Великан. Есть версия, что так его окрестил мореплаватель Иван Крузенштерн, пораженный красотой и величием скал. Рядом находится и мыс Птичий, его прозвали так из-за гнездящихся морских пернатых. Путь туда лежит по побережью, усыпанному морской капустой. Этот кладезь витаминов и минералов валяется прямо под ногами, наполняя соленый воздух густым и тягучим запахом водорослей.

Местные едят ламинарию прямо с земли, просто ополоснув водой. Сплошная польза!.

На мысе путешественника оглушают птичьи крики и завораживают каменные арки и столбы причудливых форм, напоминающие замки троллей. Сюда можно смело отправляться в любую погоду ― мысу в равной степени идут и солнце, и густой туман. В дороге путник проходит и через так называемый Лес фей с густыми зарослями, редкими цветами и ягодами.

Александровск-Сахалинский

В Александровске живет всего около 9 тысяч человек, а заняться в городе почти нечем. Сюда приезжают, чтобы посетить музей Антона Павловича Чехова, где хранится больше 20 тысяч экспонатов, в том числе личные вещи писателя. О нем самом посетителям рассказывают увлекательно и с большой любовью.

Еще из Александровска-Сахалинского доезжают до населенного пункта, с которого началась русская каторга, ― села Дуэ.

«Страшное, безобразное и во всех отношениях дрянное место, в котором по своей доброй воле могут жить только святые или глубоко испорченные люди», ― так описывал его Чехов.



Честно признаться, и в наши дни Дуэ производит малоприятное впечатление.

Несколько обшарпанных пятиэтажек, покосившиеся и потемневшие от времени деревянные халупы, какие-то кирпичные развалины, поросшие кустарником и травой. Под окнами одного из домов стоит ржавый каркас от кровати с железными пружинами. Две девочки лет шести прыгают на нем, как на батуте.

Как и в свое время Антон Павлович, задаешься вопросом, чем изо дня в день занимаются местные жители. Ведь, по словам писателя, из-за бедности, дурной погоды, постоянного зрелища пустынных гор и шума моря время здесь «кажется длиннее и мучительнее во много раз, чем в России».

Увидеть плоды русской каторги можно и сегодня. В окрестностях Александровска есть тоннель, прорубленный в скальном грунте ссыльными. Там же в Японское море выдается мыс Жонкиер с известными скалами Три брата и заброшенным маяком XIX века.

Маяк Анива

На южной оконечности острова Сахалин находится маяк Анива, построенный японцами в 1939 году и ныне заброшенный. Места здесь опасные для судоходства ― туманный район изобилует течениями и подводными каменистыми мелями. Маяк определенно является жемчужиной острова, потому что путь и подъем туда превращается для туриста в незабываемое приключение. И оно точно не для слабонервных.

Во-первых, встать надо совсем рано, чтобы доехать до отправной точки на побережье. Там авантюристов одевают в дождевики, высокие рыбацкие сапоги и спасательные жилеты, сажают в лодки (преимущественно надувные, с мотором) и отправляют на «легкую» морскую прогулку. Утлое суденышко подбрасывает на волнах, брызги летят в лицо, и всю эту феерию дополняет пронизывающий до костей ветер.

В пути есть шанс увидеть китов и косаток, которые заплывают сюда в конце лета, а также сивучей, тюленей и морских котиков.

Где-то через час или полтора (во времени тут совершенно теряешься) показывается цель путешествия, но на этом трудности не заканчиваются. Нужно выбраться на берег и подняться к маяку по скользким камням, держась за ненадежные с виду тросы и укрываясь от летящего во все стороны птичьего помета. Зато атмосфера на маяке превосходит ожидания уставшего путника ― темные коридоры, винтовая лестница, пыльная брошенная мебель, чаячьи гнезда и птенцы. А через окна с выбитыми стеклами открывается вид на бьющееся о скалы иссиня-черное море.

Несмотря на сильные разрушения, туристы активно посещают Аниву и тем самым усугубляют состояние маяка. В 2024 году здесь должен начаться ремонт. Конструкцию планируют укрепить, чтобы вернуть ей исторический облик, а внутри оборудуют музей. Обещают, что гости смогут «совершить путешествие во времени и увидеть маяк таким, каким он предстал перед морскими судами в сороковые годы ХХ века». Сохранится ли после реконструкции уникальный дух этого места? Поживем ― увидим.

Что еще посмотреть на Сахалине

Чертов и Ведьмин мосты ― памятники японской промышленной архитектуры;

Пик Чехова возвышается на 1045 метра над уровнем моря. Когда Сахалин входил в состав Японской империи и назывался Карафуто, пик считался священным. Там стоял храм, посвященный богине солнца Аматерасу. На вершину ведет живописная тропа, вдоль которой растут карликовые березы, багульник, рододендроны и курильский бамбучник;

Грязевые вулканы ― на Сахалине их три, самый известный, Южно-Сахалинский, находится в 25 километрах от города. Он представляет собой грязевое поле диаметром около 200 метров, покрытое миниатюрными вулканчиками, извергающими грязь и газы. Туристическую тропу к вулкану обступает красивый лес с краснокнижными растениями;

Останец Лягушка ― это восьмиметровая скала, по форме напоминающая присевшую лягушку. Считается, что место, намоленное язычниками, исполняет желания. Неподалеку находится водопад Айхор;

Мыс Крильон ― самая южная точка Сахалина. В хорошую погоду оттуда можно невооруженным взглядом увидеть Японию, до которой всего около 40 километров. Здесь интересно посмотреть на действующий маяк, японские и советские фортификационные сооружения, развалины древней крепости.

Кунашир ― вулканы, медведи и цветущая магнолия

Путь на Курильские острова ― то еще испытание. Добраться до Кунашира проще всего на самолете из Южно-Сахалинска, но из-за нестабильной погоды рейсы часто отменяют. Случается, что пассажирам приходится ждать по несколько суток, пока небольшой турбовинтовой лайнер, куда поднимаешься не по трапу, а прямо с земли, сможет доставить их в аэропорт Южно-Курильска.

Кунашир с первого взгляда в иллюминатор поражает нетронутой пышной природой. Это самый зеленый из Курильских островов, причем леса здесь совсем не такие, как в Центральной России и даже на Сахалине. Вулканическая почва, морской муссонный климат и термальные источники создают особую среду. На Кунашире растут березы, липы, японские кедры и клены, которые в диких условиях не встречаются больше нигде в нашей стране. А еще только здесь в естественной среде цветет ароматная магнолия.

2000 видов растений найдено в Курильском заповеднике на Кунашире, более 150 из них занесены в Красные книги России и Сахалинской области.

Ландшафт напоминает пейзажи из мультфильмов Хаяо Миядзаки и не случайно ― до родины аниматора, Японии, тут всего около 20 километров. Это так близко, что порой телефоны ловят связь с Хоккайдо лучше, чем российскую. А по прилете путешественника первым делом встречает приветствие сотового оператора: «Добро пожаловать в Страну восходящего солнца!» Туристам советуют включать авиарежим, а то придется оплачивать роуминг.

Японию здесь называют страной заходящего солнца ― кунаширцы встречают рассвет и провожают день немного раньше.

Единственный на острове поселок Южно-Курильск не отличается живописностью. Дома тут строят очень простенькие и малоэтажные — на случай землетрясений, а живут в них в основном военные и рыбаки. Помимо продуктовых и аптек, есть несколько кафе (даже с доставкой еды на дом), клуб, пункты выдачи популярных маркетплейсов (посылки идут дольше месяца), стадион и бассейн, краеведческий музей. Жизнь у местных тихая и неспешная, в числе любимых развлечений ― баня, охота, рыбалка, прогулки на квадроциклах.

В Южно-Курильске туристу будет любопытно зайти в магазин и удивиться ценам. Азербайджанские яблоки продают по 440 рублей за килограмм, груши из Турции ― по 670 рублей, гранаты оттуда же ― 1000 рублей за штуку, а одна маракуйя из Китая обойдется в 180 рублей. Макароны стоят раза в два дороже, чем в Москве, творог ― около 500 рублей за пачку. Дорого все, даже рыба, которой тут вдоволь.

Задержаться в поселке стоит и для того, чтобы сходить на заброшенный маяк и прогуляться вдоль Тихого океана. У побережья из воды картинно выступают остовы кораблей, в тумане похожие на скелеты древних динозавров. Их расположение даже отмечено на карте, хотя для местных это «просто какой-то мусор». Если пройти по берегу дальше на север, можно увидеть отвесный мыс Сукачева и два Чертовых пальца ― одиночные утесы, окруженные водой. Из неожиданных обитателей острова здесь можно встретить коров. Они спокойно гуляют сами по себе и отдыхают с видом на Тихий океан.

Главные достопримечательности на Кунашире создала природа, поэтому самое интересное начинается за пределами поселка.

Фумаролы вулканов

Как и остальные острова Курильской гряды, Кунашир имеет вулканическое происхождение. Сегодня на острове четыре действующих вулкана, самый высокий и активный из них ― Тятя (1819 метров). Как рассказывает местный гид Сергей, последний раз вулкан извергался в 1973 году. Тогда вулканологи приехали на Кунашир, изучили обстановку и с легкой руки назвали Тятю спящим. Как только они собрались уезжать с острова и сели на корабль, он неожиданно дал о себе знать и проснулся. Видимо, не согласился с данным ему статусом.

На севере Кунашира недалеко от Тяти находится вулкан Руруй (1485 метров), и это одно из самых труднодоступных мест на острове. Туристических маршрутов туда нет, поэтому увидеть его можно только с моря или самолета. У подножья Руруя располагаются Нескученские источники с минерализованной водой (их там более 50 штук). Температура терм местами достигает 96 градусов.

Когда-то в результате извержения в древнем кратере Тяти образовался молодой конус (в научной терминологии это явление называется сомма), поэтому он кажется двойным. Сегодня Тятя по праву считается одним из самых красивых вулканов в мире. В хорошую погоду его видно с разных точек острова, а наиболее отважные путешественники могут выделить пару дней и подняться на вершину.

Вулкан Менделеева местные называют Спящей красавицей ― если смотреть с определенного ракурса, он напоминает лежащую девушку. Вулкан славится термальными источниками и фумаролами ― трещинами, из которых вырывается вулканический газ. Эти отверстия гудят и пышут горячим паром, наполняя воздух весьма неприятным запахом тухлых яиц. Долго находиться рядом с ними нельзя ― может заболеть и закружиться голова.

Пейзажи здесь совершенно инопланетные: ядрено-желтые кратеры фумарол, серные натеки, груды камней причудливой формы, растекающаяся по земле дымка. Добраться до всей это красоты очень непросто, но это того стоит.

Хотя высота вулкана составляет всего 887 метров, путнику предстоит около двух часов идти в гору по скользким тропам в зарослях бамбучника. Густая трава высотой 1,5-2 метра лезет в лицо и вынуждает продираться сквозь нее с не самыми приличными словами на языке. Местами придется переходить ручьи по скользким камням и бревнам, карабкаться по оврагам. К тому же рядом может ненароком оказаться медведь.

Обычно туристы доходят до фумарольного поля вулкана Менделеева и поворачивают назад. Самые смелые продолжают восхождение к кратеру, а там уклон составляет до 45 градусов.

Самой лайтовой можно назвать прогулку в кальдеру вулкана Головнина. Туристов довозят до кордона Курильского заповедника, оттуда начинается пеший маршрут по протоптанной тропе без резких подъемов и спусков. Вход платный ― 500 рублей с человека.

Кальдера ― это впадина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и ровным дном. Она образуется на вулкане после обрушения стенок кратера или в результате катастрофического извержения. Диаметр кальдеры вулкана Головнина достигает почти 5 километров, а высота гребня составляет 541 метр.

В кальдере вулкана находится два озера ― Горячее и Кипящее. Они соединены каналом, который прорыли японцы, добывавшие тут серу. Озеро Горячее (на самом деле вода здесь даже не особо теплая) уходит вглубь на более чем 60 метров. Оно поражает кристальной чистотой, а в солнечную погоду приобретает лазурный цвет. На берегу оборудована зона отдыха, так что желающие могут воспользоваться уникальным шансом искупаться в кратере вулкана.

Далее тропа ведет к озеру Кипящему. Оно подогревается вулканическими газами, поднимающимися со дна. Вода здесь достигает комфортной температуры в 34-36 градусов, но купаться опасно из-за высокой концентрации химических веществ. Кроме того, есть риск попасть под выброс газов и свариться заживо так, что останки потом найти будет невозможно. И такие случаи были, о чем напоминает небольшая мемориальная табличка на подступах к озеру.

Благодаря сочетанию красноватых и белых земных пород все здесь напоминает о Марсе. По поверхности серебристо-голубого озера стелется горячий пар, туман окутывает заповедные леса. Снова кажется, что ты оказался на другой планете.

Путнику стоит прогуляться вдоль берега Кипящего, полюбоваться сульфидно-серной пеной и разводами на земле, напоминающими жидкую слюду или бензин, и дойти до Чертовой сковородки. Так называется подземный котел под Восточным куполом вулкана, где грязь варится при температуре 80-100 градусов. Подходить близко нельзя ― это одно из самых опасных мест на острове. Да и надолго задерживаться не хочется из-за вредных газов и едкого серного запаха.

Кто такой Головнин и причем тут измена?

Вулкан назван в честь российского мореплавателя Василия Михайловича Головнина. Когда он проводил гидрографическое описание Курильских островов на императорском шлюпе «Диана», японцы захватили его в плен. Исследователя и его команду продержали в тюрьме на Хоккайдо более двух лет, с 1811 по 1813 год. Несмотря на тяжелые условия, Головнин собирал сведения о жизни японцев и вел дневник наблюдений.

На юге Кунашира территорию России от Японии отделяет пролив Измены. Он назван так в память об экспедиции Головнина, которого предательски заманили на земли неприятеля.

Мыс Столбчатый

40-50 миллионов лет назад из жерла вулкана Менделеева в море излилась базальтовая лава. Горячая масса соединилась с холодной водой, застыла и растрескалась. Так образовался мыс Столбчатый, который состоит из множества ровных пяти- и шестигранных столбиков.

Местные пейзажи напоминают то ли трубы органа, то ли чешую огромного дракона.

Прогулка до Столбчатого занимает час-полтора вдоль Охотского моря. На берегу встречаются любопытные артефакты: бутылки и обертки с японскими иероглифами, одинокие тапки и даже подушки. Мусор приносит сюда штормами из Японии. На него полномочия суровых российских пограничников, к сожалению, не распространяются.

В пути видишь и представителей местной фауны ― лисиц, соколов, орланов-белохвостов. На пляж выносит крабиков, морских ежей, раковины гребешков. Если повезет, может попасться свежий осьминог ― забирай с собой и ешь (а в магазинах они продаются за тысячи рублей).

На самом мысе можно разглядеть Японию, забить фотопленку невероятными кадрами и искупаться. Здесь много чистейших заводей, а дно видно на несколько метров в глубину. Местные любят попрыгать со скал ― в июне вода еще ледяная, но приятно освежающая. Говорят, что ближе к концу лета она станет теплее.

Головнинский клиф

Захватывающая экскурсия ждет путешественников и на Головнинском клифе. Это отвесная стена из слоистых осадочных пород, по которой можно проследить основные этапы деятельности вулкана Головнина. Пеплы древних извержений чередуются с морскими отложениями и создают разноцветный полосатый рельеф. С высоты клифа в океан срываются водопады.

Попасть сюда можно только во время отлива, потому что в прилив вода подходит вплотную к скалам.

Часть пути идет по бездорожью, часть ― по берегу Тихого океана, так что сюда приезжают на джипах, вездеходах и квадроциклах. У водопадов останавливаются, фотографируются и устраивают пикники на пляже. Кстати, песок на Кунашире черный, вулканический. Из-за этого, а также из-за густых хвойных лесов, в переводе с языка айнов ― коренных жителей Курил ― остров называется Черной землей.

Итуруп

С точки зрения туристической инфраструктуры Итуруп считается самым развитым из Курильских островов. На территории протяженностью 200 километров находится целых 20 вулканов, причем 9 из них действующие. Самый высокий вулкан Стокап достигает 1634 метров, а самым красивым считается Атсонопури, имеющий практически идеальную форму конуса.

Визитная карточка Итурупа ― Белые скалы, которые напоминают Исландию или французский Этрета. Волнистые хребты из серо-белой пемзы контрастируют с яркой зеленью, темным песком и синевой воды, а из-за сильной эрозии в них образуются каньоны причудливой формы.

Еще туристы приезжают на Итуруп посмотреть на лавовое плато Янкито и Илью Муромца ― один из самых высоких водопадов России (141 метр). Популярный маршрут ведет на вулкан Баранского, склоны которого изобилуют термальными источниками, грязевыми котлами и фумаролами. Там же протекает река Кипящая, в которой температура воды близка к 100 градусам. А недалеко от города Курильска находится комплекс «Ванночки», где проводят лечебные водные процедуры.

Шикотан

Шикотан ― единственный остров, куда не добрались медведи, поэтому гулять и спать в палатке там можно совершенно спокойно. С другой стороны, человеку попасть туда тоже не так просто. Доступный вариант ― паром, который курсирует между сахалинским портом Корсаков, Кунаширом, Итурупом и Шикотаном. Время в пути от Сахалина составляет почти сутки.

Высокие берега Шикотана изрезаны красивыми скалистыми бухтами, а главная достопримечательность острова ― мыс Край Света. Он находится недалеко от поселка Малокурильское и выступает в Тихий океан почти на километр. Стоя на краю обрыва, пропуская сквозь себя ветер и слушая шум волн, действительно легко представить, что мир заканчивается за горизонтом.

Что попробовать туристу на Сахалине и Курилах

Сахалин и Курильские острова богаты деликатесами. Главный из них, безусловно, рыба. Привычную жителю Центральной России горбушу здесь за еду не считают ― «так, на корм кошкам». Зато прилавки ломятся от кеты, симы, кижуча, нерки, чавычи. Она продается свежая и замороженная, слабосоленая, горячего и холодного копчения. Лучше всего приезжать сюда в августе, когда идет нерест. Тогда и рыба, и икра будут только с крючка.

Гурманов на Сахалине ждут свежайшие королевские и камчатские крабы. Мясо у них нежное, сочное, вкус действительно похож на имитацию из сурими, только все натуральное, без какой-либо химии. Ракообразных продают целыми и по фалангам, в панцире и очищенных.

Самые искушенные туристы могут отправиться на крабалку и поймать крабов самостоятельно. Правда, такие экскурсии проводятся не в летний сезон, а с января по март.

Еще один сахалинский специалитет ― морской гребешок, который чаще всего едят на острове сырым или едва поджаренным. Будет вкусно слегка приправить гребешка соевым соусом, чтобы создать контраст соленого и сладковатого вкусов. Здесь есть и устрицы, причем они достигают прямо-таки гигантских размеров.

На Сахалине можно попробовать совсем уж непривычные для горожан лакомства ― морских ежей, осьминогов, трубачей и спизулу (это виды моллюсков). Кстати, икра морских ежей очень ценится за омолаживающие и тонизирующие свойства, способность улучшать защитные функции организма. А еще это известный афродизиак.

В салаты и супы сахалинцы добавляют ламинарию, морской виноград и отваренный папоротник. Еще из необычных растительных деликатесов ― белокопытник. На Сахалине и Курилах этот лопух достигает таких размеров, что одним его листом можно укрыть взрослого человека. В пищу идут стебли, которые очень аппетитно хрустят на зубах в маринованном виде с приправой для корейской морковки.

За всем этим гастрономическим безумием лучше отправиться на один из рынков в Южно-Сахалинске, например, «Успех» или «Техник». Помимо прочего, там можно купить корейские соусы и специи, лапшу быстрого приготовления, японские сладости. Не забудьте захватить сироп или настойку из клоповки. Так местные прозвали ягоду краснику за ее специфический запах (к клопам он, впрочем, не имеет никакого отношения).

Транспорт, отели и другая полезная информация

Как добраться. Перелет до Южно-Сахалинска из Москвы занимает 8 часов. Прямым рейсом на остров также можно добраться из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Иркутска.

25 тысяч рублей стоит авиабилет из Москвы в Южно-Сахалинск в июле и августе.

Путь на Итуруп и Кунашир возможен по воздуху ― перевозки осуществляет авиакомпания «Аврора». Время в пути составит около часа, а билет в одну сторону стоит в районе 7 тысяч рублей. Кроме того, на оба острова, а также на Шикотан, добираются на теплоходах, которые отходят из порта Корсаков и идут около суток. Стоимость билета — 2 780 рублей.

Перемещаться по Южно-Сахалинску (для краткости местные называют его просто Южным) удобнее всего на такси. Там можно вызвать «Яндекс», а вот на Курилах работает только такси «Максим». Прокат машин на Сахалине есть, но в эти края лучше всего отправляться организованным туром.

Выбор программ у столичных туроператоров невелик, поэтому туристам рекомендуют пользоваться услугами сахалинских фирм. Местные гиды продумают путешествие с учетом капризов погоды и других особенностей региона. К тому же ко многим достопримечательностям без провожатых не добраться ― тяжело и небезопасно.

Где жить. Путешественник на Сахалине и особенно на Курилах должен быть готов к тому, что условия не всегда будут отвечать высоким стандартам. В Южном неплохой выбор отелей, на Итурупе тоже можно найти места размещения с претензией на роскошь.

Туристическая инфраструктура на Кунашире пока развита хуже ― на вопрос «Где живете?» путешественник из Санкт-Петербурга отвечает: «Да в какой-то общаге». Здесь есть несколько скромных гостевых домов, также комнаты можно снять у местных. Для туристов, привыкших к комфорту, с 1 июля на острове открылся глэмпинг «Кунашир Резорт и СПА». Индивидуальные домики с панорамными окнами стоят прямо посреди леса, на территории есть спа-комплекс с водой из горячих источников вулкана Менделеева, ресторан, зона отдыха у реки. Удобно, что отель организует экскурсии с гидами.

Стоимость отдыха в отелях Сахалина и Курильских островов в июле для двоих взрослых

Отель «Мега Палас», 4*, Южно-Сахалинск, от 10 тысяч рублей за ночь с завтраками;

Гостиница «Юбилейная», 3*, Южно-Сахалинск, от 5,8 тысячи за ночь;

Гостиница «Санрайз Хилл», Южно-Сахалинск, от 17 тысяч за ночь;

Глэмпинг-отель «Кунашир Резорт и СПА», остров Кунашир, от 20 тысяч за ночь в индивидуальном домике с завтраками;

Гостиница «Итуруп», остров Итуруп, от 5,2 тысячи за номер с совместным санузлом, от 6 тысяч за комнату с ванной;

Гостевой дом «Янкито», остров Итуруп, от 31 тысячи за ночь.

Что взять с собой. Чаще всего на Сахалин и Курилы приезжают в июле и августе, но ждать тепла не стоит. Даже летом на островах пригодится осенне-весенняя куртка, а в некоторых случаях и термобелье.

Примерный чек-лист для туриста на Сахалине и Курильских островах:

Теплая одежда ― толстовка или свитшот, спортивный костюм, флиска;

Непромокаемые или быстросохнущие штаны и куртка;

Хлопковые футболки или лонгсливы, запасные носки, термобелье;

Треккинговые ботинки или другая обувь на нескользящей подошве;

Кроссовки;

Купальник и сланцы;

Головной убор;

Солнцезащитный крем и репелленты;

Дождевик, непромокаемые бахилы на обувь, легкий рюкзак.

Сахалинские гиды всегда имеют при себе отпугиватели медведей ― фальшфейеры, ревуны и свистки. Если турист рискует отправиться на прогулку в одиночку, такими средствами нужно запастись. В крайнем случае ― разговаривайте громко, пойте, стучите палками по стволам деревьев. Эти звуки неприятны для животных и отпугивают их.

Курильские острова входят в пограничную зону, поэтому для их посещения потребуется пропуск, выданный отделением ФСБ. Разрешение оформляют через госуслуги заранее, документ будет действовать год. Находясь на Курилах, паспорт и пропуск нужно всегда иметь при себе ― пограничники регулярно их проверяют.

Собрав чемоданы и уложив рюкзаки, смело отправляйтесь в путь. Побывав на краю земли, вы точно вернетесь другими. Возможно, потому, что испытаете себя и пройдете немало препятствий. А может, в здешнем воздухе, людях и мире есть что-то такое, что меняет тебя навсегда.