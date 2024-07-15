В горном лагере Ингушетии отдохнут дети из Запорожья

Дети из Запорожской области в составе первой группы отдохнут в горном лагере "Аьрзи", который открылся после реконструкции. Стоимость работ составила около 400 млн рублей, написал в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

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"Детский лагерь "Аьрзи" ждет 350 юных орлят на первую смену уже 17 июля. Она продлится до 6 августа. Среди них - дети из малообеспеченных семей, из города Токмака Запорожской области, из Пригородного района соседней республики. За весь период в этом прекрасном лагере, где созданы самые лучшие условия для отдыха, смогут отдохнуть 700 детей", - написал Калиматов.



По его словам, лагерь открылся после полного обновления всего комплекса, стоимость работ составила порядка 400 млн рублей.

"Здесь надстроен третий этаж спального корпуса, построена новая столовая, а также отдельный холодильный блок для хранения продуктов питания. Кроме того, появились две новые котельные, новая прачечная с современным оборудованием, заменены внутриплощадочные инженерные сети, восстановлены очистные сооружения", - отметил глава региона.



Также он добавил, что в лагере созданы новые спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и бадминтона, реконструирован плавательный бассейн.

Лагерь "Аьрзи" располагается в Джейрахском районе на территории заповедника "Эрзи" на высоте более 1,3 тыс. м над уровнем моря. Сам лагерь был построен еще в 1990 году, сейчас на его территории ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту на средства благотворительного фонда "Сафмар". Завершить работы планируется до начала летней оздоровительной детской кампании 2024 года.