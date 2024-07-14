Авиарейсы из Волгограда в Москву задерживаются

14 июля пассажирам придется провести на несколько часов больше в аэропорту Волгограда.

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Так, рейс SU 1187, который должен был вылететь 14 июля в 20:20, поднимется в воздух ориентировочно 15 июля в 00:30. А рейс SU 1189 вместо расчетного времени вылета 22:00, отправится в Москву в 23:30. Причиной задержек стали погодные условия.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов, - говорится в телеграм-канале компании-перевозчика. - Во избежание скопление воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее».



Транзитных путешественников заблаговременно и бесплатно переоформляют на ближайшие рейсы. Пассажирам, уже прибывшим в аэропорт, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде.