Рыболовные туры становятся все популярнее у россиян

В этом году на семь процентов увеличился спрос в стране на рыболовные туры, а в некоторых сегментах их покупка выросла вдвое. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии. Самые популярные места у наших рыбаков - Камчатка, Сахалин, Кольский полуостров и, конечно же, Астрахань. Корреспонденты "РГ" изучили, что привлекает людей отдыхать с удочкой и сколько это стоит?

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Поймать тунца

Еще лет десять назад Сахалин был далеко не самым очевидным направлением для туризма.

- Раньше о Сахалине мало кто знал. Тем более о том, что здесь есть рыбалка, - рассказал руководитель компании-туроператора "Сахтрэвел" Олег Бутыгин. - Теперь же информации об острове стало гораздо больше. Все это привело к росту трафика в регион. Стоимость недельного тура - где-то от 200 тысяч рублей и до бесконечности.



В Сахалинской области варианты рыболовного туризма очень разнообразны. Можно сесть на поезд и отправиться на север острова, можно отправиться на автобусах на юг Сахалина. А можно и вовсе отправиться на Курилы. Туристов вывозят как на реки, так и в море. Рыбачат, как правило, на горбушу, кету, кижуча, симу, палтуса. И в последние годы очень популярной стала охота (используют именно это слово) на тунца - рыба очень "спортивная", крупная, поэтому представляет интерес для любящих адреналин рыбаков.

Чавыча на Большой

Жительница Камчатки Наталья Рудюк несколько лет назад организовала туристическо-рыболовную базу "ПроЛосось" на реке Большой на западном побережье полуострова - в Усть-Большерецком районе. И сюда едут люди не только из российских регионов, но и из-за рубежа - в частности из Китая, Беларуси, Казахстана. Камчатская рыбалка - удовольствие недешевое, но Наталья постаралась установить относительно демократичные цены - 18 тысяч рублей в сутки. Сюда входят питание, проживание в домах, услуги гида, но не включен путь до самой базы, которая находится в 200 километрах от Усть-Большерецка. Также в сумму не входит лицензия на вылов. В принципе, накопить на такой отпуск может и среднестатистический россиянин.

Стоимость некоторых туров уже перевалила за 1 миллион рублей. Но всегда можно найти и более бюджетные варианты

Дикий лосось

А Мурманская область манит рыбалкой на дикого лосося. Но и удовольствие это отнюдь не из дешевых. Например, семидневный рыболовный тур на реку Рынду стоит от 550 тысяч рублей с одного человека. Участникам этого тура предлагают проживание в комфортабельных деревянных домиках, в каждом из которых по два одноместных номера с душем, двуспальной кроватью, гардеробом, сушильным шкафом и даже с доступом в интернет. Доставка на реку, естественно, вертолетом.

Впрочем, менее взыскательные любители рыбалки могут организовать себе отдых на Кольском полуострове по вполне доступным ценам. В конце концов, необязательно жить на турбазе. Можно и палатку на берегу водоема поставить, а ловить не "царскую рыбу", а сигов, хариусов и кумжу. Это обойдется куда дешевле, а удовольствия доставит не меньше.

Отпусти воблу

Астраханская рыбалка - один из самых популярных брендов, и спрос на поездки в дельту Волги высок всегда. Если еще несколько лет назад в основном это был "дикий" отдых, то теперь организуются высококлассные туры, а местные бизнесмены также преобразили простые охотничьи домики в места размещения практически на любой вкус.

Так, самый презентабельный тур включает в себя знакомство со старинной Астраханью, а затем переезд на базу отдыха в дельте Волги и собственно рыбалку в сопровождении опытного егеря, который поможет подобрать прикормку и наживку. Стоимость такого тура традиционно растет в летний сезон - от 40 до 66 тысяч рублей на одного человека, приехавшего на неделю. Авиа- и ж/д билеты оплачиваются отдельно.

Но все же большинство стремящихся в Астрахань - это бывалые рыбаки, которым нужна только рыба! Их, скорее, устроит пристанище попроще. Можно выбрать кемпинг - цена за всю поляну, которая может принять в сутки до шести человек, всего 2100 рублей. На каждой поляне имеется большой стол, собственный понтон, летняя кухня, холодильник и морозильник, куда складывают улов, лодки весельные.

Жилье с душем, кондиционером и туалетом можно арендовать за 1000-2000 рублей на день, моторную лодку - за 4000-5000, с егерем - за 10 000.

Однако рыбакам надо помнить: по-прежнему запрещено вылавливать воблу, сельдь-черноспинку и плотву в семи районах. Запрет связан с серьезным опасением остаться вообще без этих видов рыбы. Так, с начала века уловы воблы сократились более чем в сто раз.

Юлия Репникова, исполнительный директор федерального туроператора "Большая страна":