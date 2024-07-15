На фестивале в Кисловодске представили более 300 сортов сыра

Более 300 сортов сыров представили 14 лучших производителей из южных регионов России на II Фестивале солнечного сыра в Кисловодске. Также в гастрофестивале приняли участие ставропольские медовары, пасечники и рестораторы, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

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"В Кисловодске открылся II Фестиваль солнечного сыра. На главном пешеходном бульваре города 14 лучших производителей из разных регионов юга России представили более 300 сортов сыров и других эксклюзивных молочных продуктов. Вместе с этим в гастрофестивале приняли участие медовары, пасечники и рестораторы Ставрополья", - сказал Моисеев.



По его словам, в Кисловодске активно развивается событийный туризм, мероприятия помогают создать в городе атмосферу гостеприимства, уюта и доброжелательности и дают возможность заработать и рассказать о себе предпринимателям, производящим ставропольскую продукцию.