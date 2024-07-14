Более 200 человек эвакуированы с турбазы в Анапе

Более 200 человек эвакуированы с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за приближабщегося лесного пожара. На данный момент огонь охватил 3 га леса.

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«220 человек эвакуированы с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за надвигающегося лесного пожара. Огонь охватил уже 3 га леса между Анапой и Абрау-Дюрсо. Пламя подбирается е базе отдыха «Фрегат». Среди эвакуированных — 40 детей», — пишет Telegram-канал SHOT.



Эпицентр пожара расположен между посёлком Абрау-Дюрсо и хутором Дюрсо, где расположена база отдыха «Романтик». Однако пламя очень быстро распространяется и приближается к Анапе.

На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что режим «чрезвычайной опасности» регионального характера введен в Бурятии из-за усилившихся и участившихся лесных пожаров.