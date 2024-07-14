Топ-7 деревень в России, куда стоит поехать путешественнику

Для тех, кто устал от городского шума и банальных туристических мест.

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«Красота — понятие субъективное. То, что одному кажется прекрасным, для другого может выглядеть совсем иначе. Но есть места, которые признаются красивыми почти всеми и становятся объектами восхищения. И часто это не большие города, а сёла и деревни, которых в России очень много. О самых интересных расскажу ниже».

Увек, Саратовская область

На живописном берегу Волги, под боком у Саратова, стоит Увек – ныне небольшой посёлок, а в XIII-XIV веках – урбанистический центр Золотой Орды. Увек, который тогда носил имя Укек – в переводе «большой» – был крупным торговым и ремесленным центром на пути из Булгара в Сарай, где проживали татары, кыпчаки, булгары, русские, византийцы и представители других народов.

Сегодня о былых временах Увека напоминают археологические раскопки, которые помогают воссоздавать жилые дома, усадьбы, культовые и общественные здания. А в начале осени над Волгой проводится сельский фестиваль – «Один день из жизни средневекового города».

Асташово, Костромская область

Асташово — деревня в Костромской области, которая стала известна благодаря необычному Лесному терему. История его появления сродни сказке. Построенный на закате XIX века в глухих лесах Чухломского района, в советское время он «приютил» сельсовет, а потом долгое время стоял забытым и заброшенным – до тех пор, пока за реставрацию терема не взялась группа неравнодушных энтузиастов.

Результатом их работы стало по-настоящему уникальное место – сказочный терем в стиле деревенской усадьбы, выполненный в духе «живого музея». Здесь можно остановиться на ночь, попробовать блюда русской кухни, сходить в баню, зимой – покататься на лыжах и санях, а летом – прогуляться по забытым лесным дорогам и выпить чаю на костре.

Ворзогоры, Архангельская область

Поморское село Ворзогоры – квинтэссенция Русского Севера. Стоящее на берегу Белого моря, под низким северным небом, со старинными деревянными храмами, отливающими серебром – всё так, как в поморских сказаниях. Добраться сюда можно только по воде, переплыв Онегу на катере. У самой воды стоит и знаменитый ворзогорский «тройник» – комплекс из деревянных Никольской церкви, Введенской церкви и колокольни XVIII века, подобных которому наберётся едва ли с десяток во всём мире. В работе с деревом ворзогорцы слыли мастерами: строили не только храмы, но и деревянные лодки для Соловецкого монастыря. Да и сегодня продолжают восстанавливать объекты деревянного зодчества, сохраняя эти удивительные шедевры северной архитектуры для потомков.

Березино, Псковская область

Крохотная деревня Березино в «псковских далях» – место, незаслуженно забытое. Расположенная в паре километров от легендарных Пушкинских гор и Михайловского, она помнит не только самого Александра Сергеевича, но и ещё одного писателя – Сергея Довлатова. Работая в заповеднике, Довлатов снимал в Березине комнату: «Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с чёрными кругами отбитой эмали плавали макароны. Ходики стояли». Так что деревня, пусть и не пользуется славой знаменитого пушкиногорского соседа, тоже по-своему литературная. А ещё очень красивая – утопающая в зелени и ароматах разнотравья.

Эссо, Камчатский край

Эссо – село нестандартное во всех отношениях. Во-первых, оно расположено в кальдере потухшего вулкана, что для России, скажем прямо, редкость. Во-вторых, на главной площади села находится не здание администрации или памятник Ленину, а действующий термальный источник – всё-таки Камчатка обязывает. Наконец, в границах небольшого Эссо открыты сразу два отличных музея – этнографический, построенный в традиции приказной избы XVII-XVIII веков, и Музей медведя «Топтыгин и Топтыжка». Да и природа вокруг Эссо фантастическая – тут и вулканы, и реки, и буйство дальневосточной зелени.

Ферапонтово, Вологодская область

Своё имя небольшое село на берегу живописных Бородаевского и Паского озёр получило по названию Богородице-Рождественского Ферапонтова монастыря – прекрасного белокаменного ансамбля с уникальными фресками Дионисия. Монастырь, отделённый от села рекой, смотрит на него с высокого берега, но не давит, а служит духовным ориентиром.

На фоне северного неба белые стены и шатровые купола смотрятся особенно впечатляюще, вызывая благоговение и трепет. Да и в самом селе, помимо завораживающей природы, есть на что посмотреть: это и этномузей «Русская жизнь» с предметами быта вологодской деревни, и музейный комплекс «Цыпино» с деревянной церковью Ильи Пророка, датированной XVIII веком, и мастерская «Куракинская керамика».

Вятское, Ярославская область

Село Вятское под Ярославлем носит официальное звание самой красивой деревни России и даже входит в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впрочем, в России оно больше известно как «уголок Петербурга» – и действительно чем-то напоминает северную столицу. Дело в том, что в строительстве Петербурга были задействованы крестьяне из Вятского. И возвращаясь в родную деревню, они привозили с собой новейшие градостроительные идеи и тренды.

Характерный «петербуржский» образ поддерживается и сегодня: в деревне открыт Историко-культурный и музейный комплекс «Вятское», где собраны рестораны, больница и 15 музеев. Среди последних встречаются довольно занимательные – «Музей русской предприимчивости», «Музей кухонной машинерии» или «Звуки времени». Все это – в окружении среднерусских пейзажей, знакомых, понятных и любимых очень многими.