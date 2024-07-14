В Ростовской области стали чаще бывать туристы

Интерес туристов к Ростовской области растет. За первые пять месяцев 2024-го года регион посетили на 19% больше человек, чем в прошлом году. Местыне власти продолжают развивать туризм в регионе.

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По словам министра экономразвития региона Максима Папушенко, уже создано пять автомобильных маршрутов При этом узнать всю информацию о том или ином маршруте можно на сайте туристического регионального портала.

По информации Папушенко, в регионе активно развивается и водный туризм, в том числе на судах «Валдай». Эти и другие предложения пользуются спросом не только среди гостей из других регионов, но и среди местных жителей, которые проводят выходные с семьёй и друзьями.

Максим Папушенко подчеркнул, что востребованы такие как крупные туристические маршрут ,как, «Стартап Петра I», «Большой казачий круг» и эногастрономические туры.