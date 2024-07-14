Сервис для туристов-мусульман заработал в российских гостиницах

В российских отелях и гостиницах заработал новый сервис услуг для туристов-мусульман – Muslim Friendly, который поможет при выборе гостиницы и места отдыха, передает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

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В этом сочинском отеле уже готовы принять первых гостей с Ближнего Востока. Персонал тщательно готовит номера. Туристам предоставляется Коран, коврик для намаза, меню, где нет запрещенных в исламе блюд и напитков, а в мини-баре отсутствует алкоголь.

«По запросу гостей мы представляем адреса ближайших мечетей, как до них добраться, меню ресторана халяль и время намаза», – сообщил администратор службы приема и размещения Мурат Рузиев. «Мы получили 15 номеров разной категории. Стандарты, люксы, и ждем гостей, которые будут бронировать номера», – рассказала руководитель номерного фонда Фатима Алиева.



Главная задача Muslim Friendly – создать максимально комфортные условия для туристов-мусульман. Основные критерии – соблюдение сотрудниками принципов халяль и дресс-кода.

«Это на какой дистанции находиться, это понимание того, что нельзя наедине с гостем оставаться в номере. Поэтому тут есть ряд таких нюансов, где во время обучения персонал получает соответствующие знания и их применяет», – рассказал директор по развитию работы органов по сертификации Роскачество-Халяль в Башкортостане Ильнур Мухаметзянов.



А так выглядит халяль-сертификат Роскачества. Чтобы его получить, владельцам отелей нужно дополнительно обучить персонал, а затем составить заявку.

«Процедура происходит таким образом, что поступает заявка, она рассматривается, принимается решение по заявке, запрашивается учредительные документы, необходимые для прохождения сертификации, это описание процедур оказания услуг, учредительные документы», – рассказал Ильнур Мухаметзянов.



По стандартам Muslim Friendly в России начали работать два отеля. Еще около 30 подали заявки на получение сертификатов. Всего же в этом году Роскачество планирует выдать около 100 сертификатов.