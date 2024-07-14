На летний отдых на Черноморское побережье в июле отправятся более 800 юных оренбуржцев

Так, 11 июля 165 детей на поезде отправились в санаторий «Огонек» и детский оздоровительный лагерь «Смена-Олимпик» Анапы. Это дети из семей, пострадавших от паводка, из Красногвардейского, Бугурусланского, Первомайского, Илекского, Новосергиевского, Сакмарского, Пономаревского и Саракташского районов, Бугуруслана, Соль-Илецка и Оренбурга.

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В Анапу 13 июля поехали 100 одаренных детей из Оренбурга, Орска, Бузулука, Соль-Илецка, Оренбургского, Красногвардейского, Новосергиевского, Александровского, Первомайского, Илекского, Саракташского и Адамовского районов. Это ребята, которые проявили себя в науке, творчестве, культуре, спорте и общественной жизни.

15 июля в санаторий «Гагарин» Евпатории организованно отправятся 100 детей: 46 ребят из кирсановского и орского детских домов и 54 – из семей, пострадавших от паводка в Оренбургском районе.

Кроме того, из Орска в Краснодарский край 13 и 17 июля поедут 485 детей. Ребята отдохнут в детских оздоровительных лагерях «Дон», «Морская волна» и «Время дела».

По словам главы региона Дениса Паслера, всего за лето порядка 6 тысяч ребят из Оренбуржья смогут отдохнуть и оздоровиться в лучших рекреационных и досуговых центрах страны.