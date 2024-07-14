Уха с горбушей и плов с мидиями: как прошел День рыбака во Владивостоке

Почти 50 килограммов рыбы поймали участники состязания «Камбала Баттл» во Владивостоке. Соревнования посвятили Дню рыбака, передает «МИР 24».

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Всего было 24 команды по два человека в каждой. Улов состоял в основном из камбалы, но попались также морской налим и бычок. Праздник в столице Приморья отметили широко и торжественно. Народные гулянья развернулись на набережной.

На сцене водной станции выступил оркестр. Гости праздника с удовольствием ели особую уху с горбушей, дегустировали плов с мидиями и самые изысканные блюда из рыбы. Их приготовили шеф-повара известных приморских ресторанов. Для всех желающих проходят мастер-классы по приготовлению морепродуктов, а также вязанию морских узлов.