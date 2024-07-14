Почему туристы жалуются на пляж Анапы

11 июля на центральном пляже Анапы обострилась ситуация из-за прорыва канализации, результатом чего стало загрязнение моря и прилегающей территории.

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Реакция туристов оказалась ожидаемой – последовали многочисленные жалобы на антисанитарию и высокий риск заболеваний. По словам отдыхающих, обстановка остается критической, однако арендатор пляжа не может принять оперативные меры по устранению последствий происшествия.

«Берег завален тиной, везде роятся мошки. Дышать невозможно», — жалуются туристы.



В администрации уверены, что ответственность за наведение порядка на пляжной территории лежит именно на арендаторах, которые на данный момент не справляются с уборкой.

Пляжи в Анапе уже подвергались критике со стороны отдыхающих. Для многих отпуск оказался не таким радостным, как ожидалось.