Маршрут выходного дня. Отправляемся в Углич

Мы продолжаем путешествовать из Москвы по Ярославскому направлению и, посетив Сергиев-Посад, Переславль-Залесский и Ростов Великий (о которых мы рассказывали ранее), отправляемся в Углич. Несколько лет назад Углич вошёл в состав автомобильного маршрута Золотое кольцо России.

© Quto.ru

Расположенный на Волге, этот город наполнен историческими достопримечательностями, современными арт-объектами и приятными глазу пейзажами. Тут находится знаменитая Угличская ГЭС и Музей гидроэнергетики. Читайте о главных достопримечательностях Углича.

Углич

Датой основания Углича считается 937 год. Здесь была крепость, основывались монастыри, а самое известное событие в истории Углича произошло в 1591 году. В городе был убит младший сын Ивана Грозного Дмитрий. Далее последовали множественные беспорядки и, принято считать, что именно это событие стало предпосылкой к Смутному времени. В 2018 году Углич получил свидетельство участника национального туристского проекта Золотое кольцо России.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Углича около 220 километров пути по Ярославскому шоссе, если ехать через Ильинское, и 230 километров, если ехать через Калязин. В обоих вариантах дорога идёт через Сергиев-Посад. Путешествие также можно объединить с посещением Кашина или Переславля-Залесского. От Углича до Мышкина остаётся всего 38 километров.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Угличский кремль

Угличский кремль был окружён деревянными стенами, которые, естественно, давным-давно разрушились, а о былой крепости напоминают только остатки рва, но архитектурный комплекс в исторической части города и сейчас называют Кремлём. Здесь расположены церковь Димитрия на Крови (построенная, как принято считать, на месте убиения царевича Димитрия), памятник царевичу Дмитрию, княжеские палаты, Музей русского искусства, Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей, памятник князю Андрею Большому Угличскому, открытый буквально осенью 2023 года, Спасо-Преображенский собор с колокольней. У церкви Димитрия на Крови – смотровая площадка. Впрочем, симпатичные виды открываются здесь с любой точки у воды.

Маршрут выходного дня: заброшенный пионерский лагерь «Сказка»

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Тактильные модели зданий

Перед Палатой дворца угличских удельных князей установлена тактильная трёхмерная бронзовая модель здания. Она позволяет слепым и слабовидящим составить представление об известном памятнике истории и культуры. Фигурка человека на модели говорит о точке расположения относительно Палаты. Тактильная модель установлена и у церкви Димитрия на Крови.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Спасо-Преображенский собор с колокольней

Пятиглавый облик Спасо-Преображенского собора, возведённого в 1710-е годы, считается характерным для ярославского зодчества XVII-го века. Южный фасад собора обращён к городу и украшен портиком в стиле классицизма, построенным на пару веков позже. Отдельно от храма стоит колокольня, на которую можно подняться, купив входной билет.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Гжель

Теплоходы и набережная реки Волги

Углич расположен на Волге и является популярной точкой на маршруте речных круизов. Порой у пристани пришвартованы сразу четыре теплохода. Рядом с пристанью улица, которая так и называется, - набережная реки Волги. Здесь приятно прогуляться, а ещё здесь продают картины и сувениры. Также в Угличе можно совершить речную прогулку по Волге на небольшом теплоходике, включающую экскурсионный рассказ о городе и его ближайших окрестностях.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музеи Углича

В центре города расположено несколько музеев: Кожевенного мастерства, Гончарного ремесла, Тюремного искусства, Музей истории велосипедов «Самокатъ», Музей истории русской водки, Музей городского быта XIX века, Мастерская печатного пряника и другие.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Старая Русса

Парк Победы, сувениры и подарки

Недавно в городе был реконструирован и благоустроен Парк Победы. Раньше здесь, от Ярославской улицы до самой набережной, шла целая торговая аллея с сувенирами, подарками, льняными изделиями и пр. Теперь территория парка зонирована: есть мемориальная (с Вечным огнём), прогулочная и торговая части. А ещё сувениры продаются в палатках на противоположной стороне Ярославской улицы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музей Гидроэнергетики и Угличская ГЭС

Одно из знаковых сооружений Углича – гидроэлектростанция, входящая в число старейших ГЭС России. Её строительство началось в 1935 году, а запуск состоялся в 1940-м. Архитектурный комплекс Угличской ГЭС признан объектом культурного наследия и охраняется государством. Рядом с ГЭС расположен музей гидроэнергетики. Точнее, целый Учебно-производственный Информационный Центр Гидроэнергетики. Экспозиция музея повествует о развитии гидроэнергетики в СССР и России. У здания Музея установлено колесо поворотно-лопастной турбины, отработавшей на Угличской ГЭС 70 лет.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Кондуки, Епифань, Богородицк

Парк Детства

Рядом – парк Детства. В 2023 году в парке установили скульптурную композицию, посвящённую уроженцу угличской земли Фёдору Молодцову (акробату и гимнасту, одному из наиболее известных канатоходцев конца XIX- начала XX века) и скульптуру Одуванчик - символ мира и доброты.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Соборы Углича

В Угличе также интересно посмотреть Воскресенский монастырь, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге, Богоявленский монастырь, Казанскую церковь, Алексеевский монастырь и др. Часть соборов сейчас находится на реставрации.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Памятник Горожанам и «Свадьба с приданым»

В 2022 году на Успенской площади был установлен новый арт-объект – памятник Горожанам и собаке Серко. А в 2023 году была открыта скульптурная композиция «Свадьба с приданым» в виде свахи со свадебным сундуком. Углич постоянно преображается, так что, вполне возможно, скоро здесь появятся новые достопримечательности.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Воскресенск и Бронницы

Углич и часы

А ещё со времён СССР Углич известен своим часовым заводом. До 1959 года часы выпускались под названием «Звезда», потом появилось имя «Волга», а позже свет увидели знаменитые часы «Чайка».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова