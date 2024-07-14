Большинство россиян удовлетворены путешествиями по стране

77 % опрошенных россиян заявили, что удовлетворены путешествиями по стране, сообщает ТАСС. Специалисты изучили поездки, осуществленные в 2023 году.

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«Очень много было сделано в рамках профильного национального проекта в части создания новой инфраструктуры, мер поддержки турбизнеса. И сегодня мы видим, что туристическая отрасль – это драйвер развития регионов. Результаты исследования могут послужить для поиска решений и возможностей как для бизнеса, так и для органов власти, ответственных за развитие туризма», – отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.



Опрошенные оценили уровень сервиса, а также высказали свои предложения по увеличению количества гостиничных номеров средней и низкой ценовой категории.

Вместе с тем респонденты отметили рост расходов на путешествия по стране и выразили пожелания по оптимизации системы бронирования в отелях. Опрошенные также упоминали необходимость совершенствования подготовки гостиничного персонала и сетовали на дефицит номеров, где разрешено останавливаться с животными.

Ранее Госдума приняла закон о введении в России туристического налога.